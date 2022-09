Un détour de 14 kilomètres attend certains automobilistes à Grande-Digue

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le petit pont se trouvant sur la route 134 au-dessus du ruisseau Albert-Gallant, entre Grande-Digue et Shediac, sera fermé durant huit semaines à partir du 12 septembre.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a confirmé l’information jeudi.

«Pour des raisons de sécurité du public voyageur, le remplacement du pont par des ponceaux jumelés doit commencer le plus tôt possible», indique par courriel la directrice des communications au ministère des Transports et Infrastructures, Alycia Bartlett.

«Le remplacement est nécessaire pour la sécurité et l’intégrité de la structure du pont», mentionne le courriel.

«Au mois de mars 2022, le ministère des Transports et Infrastructures avait réduit le poids qui était permis sur le pont», explique pour sa part le député provincial de la circonscription Baie-de-Shediac-Dieppe, Robert Gauvin.

«Avec une inspection récente, ils se sont rendu compte que ça se détériorait plus vite que prévu», informe l’élu libéral. Selon ce qu’il a appris, ces travaux devaient être exécutés seulement en 2024 mais étant donné la détérioration rapide du pont, le ministère des Transports et Infrastructure a décidé d’exécuter les travaux maintenant.

Déviation possible

Le ministère des Transports et Infrastructures a fait savoir jeudi qu’une déviation est possible en passant par la rue Trio, en direction sud, et le chemin Viaduc pour ceux voulant se rendre du côté nord du pont.

Le député Robert Gauvin était content d’apprendre cette nouvelle vendredi matin. Toutefois, après avoir vérifié de son côté, il a appris de bonne source que les gens de Grande-Digue devront faire un détour de 14 kilomètres par Cocagne, en revenant par la route 11, pour se rendre du côté sud du pont. D’après M. Gauvin, c’est seulement au retour que les conducteurs pourront revenir par la rue Trio.

Vérification faite, le ministère des Transports et Infrastructures a confirmé vendredi que la rue Trio sera accessible en tout temps pour la circulation en direction nord. Cependant, les automobilistes venant de la route 134 au nord du pont ne pourront pas accéder à la route 11 en utilisant la rue Trio.

«Les gens du côté nord du pont devront accéder à la route 11 par l’intersection de Cocagne», mentionne un courriel du ministère.

Le député Robert Gauvin indique que la sécurité des gens est numéro un, et qu’il est essentiel de réaliser ces travaux, mais fait part aussi des inconvénients rattachés à ceux-ci.

Il partage les inquiétudes et frustrations des gens du secteur.

«Je suis un parent. Je comprends totalement que les gens ont des horaires de travail, les garderies, les rendez-vous, les écoles. C’est sûr que c’est un énorme inconvénient pour huit semaines, surtout le matin», affirme Robert Gauvin.

Par ailleurs, depuis le 2 août, les bretelles en direction sud à l’échangeur du chemin Viaduc sur la route 11 près de Shediac Bridge sont fermées à la circulation jusqu’au début octobre. De la route 11, cette sortie est la plus proche pour se rendre à Grande-Digue.

Selon le ministère des Transports et Infrastructures, la fermeture de ces bretelles est nécessaire pour compléter le jumelage de la route 11 entre la rivière de Shediac et la rivière de Cocagne.