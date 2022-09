En 2021, huit organismes ont planté 1,12 million d’arbres sur 620 hectares au N.-B.

L’an dernier, le gouvernement fédéral a entrepris un ambitieux programme: planter deux milliards d’arbres en dix ans. Après un an, les résultats sont modestes: 29 millions d’arbres ont été mis en terre. Et au N.-B.? Un peu plus d’un million.

Anne-Hélène Mathey, directrice de la division des solutions climatiques naturelles et gestionnaire du programme en question, a expliqué à l’Acadie Nouvelle au cours d’une entrevue, jeudi, que l’initiative qu’elle dirige a essentiellement pour objectif l’amélioration de la biodiversité, la restauration des habitats ainsi que la réduction des gaz à effet de serre (GES).

Les terres publiques ou privées sont admissibles, en particulier lorsque le couvert forestier a été ravagé par les éléments naturels.

Chaque année, les organismes, les communautés, les municipalités, les gouvernements provinciaux sont invités à soumettre des propositions. La part prévue du fédéral dans les projets, toujours à coûts partagés 50/50, totalisera 3,2 milliards $.

Par contre, une demande formulée par une compagnie forestière qui voudrait reboiser des terres exploitées commercialement sera rejetée si la plantation fait l’objet d’obligations légales ou contractuelles. Les bénéfices recherchés par le programme doivent être à long terme et, à long terme, «ça veut dire qu’on veut qu’il (l’arbre) soit là longtemps», a affirmé Dre Mathey.

En 2021 (la première année du programme) le budget s’est élevé à 60 millions $. Cette année, les provinces, municipalités, communautés autochtones et partenaires privés auraient soumis environ 200 demandes.

La part du N.-B.

En 2021, huit organismes ont planté 1,12 million d’arbres sur 620 hectares au Nouveau-Brunswick. Parmi ceux-ci on retrouve Parcs Canada, Arbres Canada, Canadian Trees for Life, Nature Conservancy et des groupes internationaux: Community Forests International et Le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Le ministère des Ressources naturelles du N.-B. aurait aussi contribué à un «projet initial» nous a dit la responsable du programme. Cette coopération devrait d’ailleurs se poursuivre puisque Ottawa aurait réservé 36 millions $ au gouvernement provincial, un montant établi selon «le potentiel de reboisement» du N.-B.

D’après Dre Mathey, en 2022, des communautés autochtones du N.-B. figureraient parmi les organismes intéressés, mais la directrice n’a pas été en mesure de confirmer si des municipalités de la province en seront aussi.

Les arbres plantés au N.-B. proviendront-ils d’une pépinière de la province? Pas forcément. Pour assurer la survie des plantations, «les arbres doivent être issus d’un inventaire de la même région» a indiqué Dre Mathey. Les graines pourraient donc être prélevées au N.-B., mais être cultivées en Nouvelle-Écosse, par exemple.

Si le programme promet des jours heureux pour les pépinières, son achèvement mettra fin aux généreuses commandes, mais comme Dre Mathey désire favoriser les projets pluriannuels, les producteurs devraient pouvoir trouver une certaine stabilité et ainsi être en mesure d’élaborer des plans de gestion. Ils verront les options qui se présentent, a-t-elle expliqué, et ils pourront prendre les décisions conséquentes.

La préservation d’abord

Invitée à commenter le programme, Megan Mitton, députée provinciale et critique du Parti vert en environnement a rétorqué, lors d’une entrevue téléphonique. «Je n’ai rien contre l’idée de planter des arbres, mais il est plus important de préserver ceux qu’on a déjà.»

Référant à un récent rapport de Mathew G. Betts, professeur à l’Oregon State University, Mme Mitton a rappelé que depuis vingt ans le Nouveau-Brunswick a perdu 20% de son couvert forestier, ce qui a eu un effet dévastateur sur les populations d’oiseaux, qui ont perdu entre 35 et 100 millions d’individus.

«Nous (le Parti vert) exigeons du gouvernement qu’il protège les habitats, qu’il mette fin à l’arrosage au glyphosate, aux coupes à blanc et à la monoculture.»

Mme Mitton indique d’autre part que le programme 2 milliards d’arbres a favorisé des projets dans sa circonscription. Des terres bûchées à blanc ont notamment été replantées.

En conclusion, la députée de Memramcook-Tantramar a repris l’une des questions de l’Acadie Nouvelle: «Vous nous demandez si planter 2 milliards d’arbres en dix ans n’est pas trop ambitieux? Je vous répondrai qu’il faut être ambitieux! il faut être ambitieux si l’on veut s’attaquer aux enjeux climatiques.»