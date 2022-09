Un homme âgé de 43 ans a été condamné à plus de quatre ans de prison après avoir proféré des menaces et commis des infractions relatives aux drogues, à Fairisle, près de Néguac.

Le 22 avril 2021, la GRC a été informée qu’une personne avait proféré des menaces contre le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Le 7 mai 2021, dans le cadre d’une enquête sur l’incident, un mandat de perquisition a été exécuté dans un domicile de la route 445, à Fairisle. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi des quantités importantes de comprimés de méthamphétamine, de la méthamphétamine en cristaux, des objets associés au trafic de drogues, de l’argent ainsi qu’une arme prohibée.

Un homme âgé de 43 ans a été arrêté sur les lieux. Il a été libéré en attendant de comparaître.

25 octobre 2021, Marc Clarence Rousselle a comparu en cour provinciale à Miramichi, où il a été accusé d’incitation à craindre des activités terroristes, de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic et de possession non autorisée d’une arme prohibée.

Le 1er septembre, Marc Rousselle a été reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. À sa libération, il sera soumis à une interdiction de posséder des armes à feu pendant 10 ans et il devra fournir un échantillon d’ADN.