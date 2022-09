Relance du dossier du débarcadère ferroviaire à Edmundston

Le dossier de la mise en service d’un débarcadère ferroviaire à Edmundston a repris vie récemment, après que l’organisme Opportunité Nouveau-Brunswick et la Ville d’Edmundston ont récemment décidé de financer la relance d’une étude à ce sujet.

C’est la directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston, Cathy Pelletier, qui a tout d’abord confirmé la nouvelle.

«C’est une étude qui avait été entreprise avec l’équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts et c’était tombé dans le néant en raison de divers facteurs. Là, on a réactivé le dossier. Notre consultant, Dale Thibodeau, entreprend des démarches auprès des entreprises pour voir si la demande est concluante.»

Selon Michel Leblanc, responsable des relations avec les médias pour ONB Canada, l’organisme va appuyer la nouvelle étude en fournissant un montant de financement de 13 100$, alors que la Municipalité d’Edmundston financera aussi l’étude pour une somme de 4500$.

Selon M. Leblanc, dès 2013, de nombreuses entreprises de la région d’Edmundston ont identifié que le transport était un obstacle à leur croissance en raison des coûts élevés/retards pour l’expédition ou la réception de leurs produits.

Le projet du débarcadère ferroviaire sur le terrain du CN, à Edmundston, a récemment été relancé – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

Un comité a été formé en 2014 et une étude a été lancée par la suite pour déterminer la faisabilité de la mise en œuvre d’un débarcadère ferroviaire dans la région du Nord-Ouest afin d’atténuer ces problèmes.

L’idée reposait sur la mise en place d’une infrastructure permettant à des entreprises des environs d’importer ou d’exporter des matériaux par voie ferroviaire directement à partir d’Edmundston.

À l’époque, quatre partenaires majeurs ont démontré leur intérêt pour le projet, soit le CN, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la municipalité d’Edmundston, mais en raison de circonstances imprévues, le projet a été arrêté en 2018.

Bien que ce projet suscite toujours de l’intérêt dans la région d’Edmundston, on a jugé que l’étude initiale n’est plus exacte, notamment en raison des nombreux défis qui ont affecté le Nouveau-Brunswick au cours des dernières années.

«En tant que principale agence de développement économique du Nouveau-Brunswick, Opportunités Nouveau-Brunswick a pour objectif d’accélérer la croissance dans notre province en attirant les entreprises mondiales, en renforçant les exportations et en offrant plus de pouvoir aux entrepreneurs et aux entreprises locales», a indiqué M. Leblanc pour expliquer la décision d’ONB de financer, en partie, cette étude.

Cette nouvelle étude n’en est qu’à ses débuts, mais Cathy Pelletier est consciente qu’un projet de la sorte pourrait faire en sorte d’augmenter le nombre de camions lourds au centre-ville d’Edmundston.

Dans cette optique, Mme Pelletier dit souhaiter que, si l’étude s’avère concluante, le dossier du camionnage lourd – et la possibilité de construire une voie de contournement – puisse être inclus dans tout le processus.

«C’est dommage, car il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais ç’a été mis sur les tablettes. Mais c’est sûr que si notre dossier sur le débarcadère ferroviaire se développe, il faudra regarder la question du camionnage lourd en même temps.»