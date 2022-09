Une femme âgée de 22 ans perd la vie dans une collision

Une femme âgée de 22 ans, de Central Hainesville, a perdu la vie dans une collision entre deux véhicules survenue à Keswick Ridge.

Le 9 septembre, vers 15h10, des membres du Détachement de Keswick de la GRC, du service d’incendie de Keswick Ridge et d’Ambulance Nouveau-Brunswick ont été appelés sur la route 616, où était survenue une collision entre une voiture et une camionnette.

La collision aurait eu lieu lorsque la voiture qui circulait en direction est a traversé la ligne médiane et est entrée en collision avec la camionnette, qui circulait en direction ouest. Une conductrice âgée de 22 ans, seule occupante de la voiture, a succombé à ses blessures sur les lieux. Le conducteur et seul occupant de la camionnette a subi ce qu’on croit être des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger et il a été transporté à l’hôpital.

Un enquêteur chargé de la reconstruction des collisions et un membre du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick collaborent à l’enquête en cours. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de la femme. La route 616 a été fermée pendant environ quatre heures, mais elle a rouvert depuis.

La cause de la collision fait toujours l’objet d’une enquête.