Une pandémie difficile pour les services de gardiennage et de pension pour chiens

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La demande est toujours là pour les services de gardiennage et de pension pour chiens, mais ce secteur a eu la vie dure durant la pandémie. Certains établissements ont même dû fermer leurs portes.

Ce n’est toutefois pas le cas pour Melissa Cormier, propriétaire du chenil Mel’s Waggin Tail Inn à Scoudouc. Elle affirme même qu’il y a un manque de garderies pour les chiens dans le Grand Moncton.

«Pendant l’été, le monde voyage beaucoup. Les chiens restent plus longtemps en pension. Quand c’est la rentrée scolaire, tu as un peu moins de chiens en pension pendant la semaine», observe Melissa Cormier.

En ce temps-ci de l’année, la propriétaire de chenil remarque un mélange des deux, c’est-à-dire des chiens en gardiennage et d’autres en pension.

«Pour tout de suite aujourd’hui (mardi), probablement 15% des chiens sont en pension et 85% ce sont des chiens en garderie», informe-t-elle.

«Le mois de septembre, c’est beaucoup plus garderie que pension. L’été c’est beaucoup plus pension que garderie. Ce n’est pas que la clientèle n’est pas là. Moi, je peux juste prendre 50 chiens au total pendant la journée», avise la propriétaire.

Pour elle, la rentrée n’a aucun effet sur son organisation.

«Ça fait longtemps qu’on est ouvert dans la région», dit-elle, et sa clientèle est bien établie.

Elle ajoute qu’elle n’a aucune difficulté à trouver preneur. «On a toujours des appels pour de nouveaux clients et pour de l’information tous les jours», indique Melissa Cormier.

Selon elle, le gardiennage et la pension ont leur bon côté. Par exemple, la socialisation entre chiens contribue à les garder plus calmes à leur retour à la maison.

«C’est bon qu’un chien soit sociable, lance la propriétaire, parce que tu ne sais jamais d’une journée à l’autre si tu auras besoin de faire garder ton chien en pension. S’il est habitué à venir ici, que tu as une urgence, ton chien peut venir ici et il sait comment ça fonctionne.»

Bref, ce ne sont ni les clients ni les projets qui manquent pour Melissa Cormier. «Cette semaine, on a commencé un nouveau programme pour les chiots de huit semaines à six mois. On a une différente clientèle qui est rentrée. On ne prenait pas du tout de nouveaux chiens pour l’été. On a juste commencé à ouvrir nos portes aux nouveaux clients aujourd’hui (mardi)», explique-t-elle.

Autre réalité

La réalité est différente pour Caroline LeBlanc, propriétaire de Wags to Whiskers à Dieppe. De son côté, c’est elle qui se déplace. Elle met l’accent sur le service à domicile.

Dans son cas, la pandémie a nui à son commerce qu’elle dirige depuis 22 ans et elle en subit encore les conséquences. «Je pense qu’il y a encore beaucoup de gens qui travaillent à la maison. C’est ce qui a fait chuter la demande», informe Caroline LeBlanc.

En fait, elle a perdu 95% de sa clientèle durant la pandémie. «Le monde travaillait de la maison, ça fait que les gens où je faisais des visites sur l’heure du midi pour m’assurer que tout allait bien avec leur chien, ça c’est parti», dit-elle.

Sur une centaine de clients qu’elle avait pour l’année, elle en a seulement conservé deux durant la pandémie.

La situation s’est toutefois améliorée au cours de la belle saison. «Cet été, j’ai beaucoup de demandes pour de nouveaux clients», reconnaît celle qui offre ses services pour la race canine, mais aussi pour les chats, les lapins et quelques autres animaux.

«J’ai même déjà soigné des poules, affirme-t-elle. J’ai déjà pris soin de chevaux au cours des années passées. La seule chose que je ne soigne pas, ce sont les araignées et les serpents», confie-t-elle en riant.

À Riverview, la propriétaire de Dogs Inn Daycare, Dianna Dempsey, reconnaît-elle aussi que la pandémie a été difficile. «Certains chenils ont fermé à cause de la COVID-19», confirme-t-elle.

Les affaires vont bien pour elle depuis la levée des restrictions sanitaires, surtout les fins de semaines. «Les gens partent en voyage et laissent leur chien ici», dit Dianna Dempsey.