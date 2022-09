Carte électorale: la CSR-Restigouche déterminée à conserver ses députés provinciaux

«On ne veut pas perdre de député et on est prêt à travailler ensemble afin de maintenir ce statu quo.»

Maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier exprime ici le consensus établi, jeudi, par les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche face au processus de révision de la carte électorale.

Depuis quelques semaines, rappelons-le, la Commission de délimitations des circonscriptions électorales tient des audiences un peu partout en province en vue de réviser et redessiner – au besoin – la carte pour les prochaines élections provinciales.

Celle-ci s’est déjà arrêtée au Restigouche à la fin août. Bien que plusieurs membres de la CSR-Restigouche se soient exprimés individuellement sur la question, ceux-ci ont néanmoins décidé de faire appel à un consultant afin de concocter une réponse collective. Ce mémoire sera déposé à la Commission de délimitations d’ici la fin du mois.

C’est que les membres de la CSR craignent que des changements se dessinent au niveau de la carte électorale et qu’ils soient néfastes au Restigouche.

«Les dernières fois qu’il y a eu des changements, ça n’a pas été à notre avantage», a soulevé jeudi le président du DSL de Saint-Jean-Baptiste-Menneval, Burt Paulin, notant que le Restigouche a déjà compté davantage de députés provinciaux sur son territoire.

Celui-ci appréhende une nouvelle coupure puisque le nombre de circonscriptions doit demeurer à 49, mais que certaines zones ont connu une croissance beaucoup plus grande que le Restigouche.

«Il faut donc bien s’organiser pour que ça n’arrive pas, car chaque fois que l’on perd un député, on perd une voix à Fredericton et ça affaiblit notre capacité de piloter des dossiers», souligne-t-il.

«On ne peut pas se permettre de perdre un autre député dans la région», renchérit Mario Pelletier.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a proposé la confection d’un mémoire officialisant la position de la CSR-Restigouche sur la question.

«C’est important que l’on s’entende sur une stratégie claire. En fait, on veut proposer nos solutions, et non pas se les faire imposer comme ce fut le cas avec les fusions municipales. Je pense que les membres de la commission (de délimitations) sont vraiment à l’écoute, mais on se doit tout de même d’aller chercher des arguments solides à présenter pour défendre notre point de vue», explique-t-il.

Les futures circonscriptions devront compter au minimum 11 714 résidents avec un écart autorisé de +/- 15%.

À titre indicatif, l’écart de la circonscription de Campbellton-Dalhousie est actuellement de -7,15%, celui de Restigouche-Ouest de -2,77%, et celui de Restigouche-Chaleur de -5,42.

À l’autre extrême, la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe dépasse ce seuil avec 20,29%.

Compromis à prévoir

S’ils sont unanimes à vouloir le statu quo quant au nombre de députés sur leur territoire, les membres de la CSR-Restigouche demeurent toutefois conscients que pour maintenir ce fragile consensus, chacun devra mettre de l’eau dans son vin. C’est que les limites des circonscriptions risquent fort bien de devoir changer avec la création des nouvelles entités municipales. Puisque les frontières municipales sont appelées à changer, cela donnera lieu à des situations particulières.

Actuellement par exemple, des communautés comme Atholville et Tide Head sont incluses dans la circonscription de Restigouche-Ouest. Dans quelques mois, elles seront regroupées avec Campbellton qui, elle, se trouve dans une autre circonscription (Campbellton-Dalhousie).

À Eel River Dundee, le village est déjà scindé en deux, chaque partie dans une circonscription différente. Mario Pelletier préférerait qu’il n’y ait plus ce genre de divisions. Selon lui, le travail de trouver les délimitations idéales ne sera pas chose facile, de là l’idée de faire appel à un consultant.

«On veut s’assurer d’avoir les bonnes lignes électorales, car elles vont nous suivre pour les prochaines dix années», soutient-il.