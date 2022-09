Hébergement des étudiants étrangers au Nord-Ouest: des pistes de solution pour l’avenir

La recherche de logements pour les étudiants de l’extérieur venant étudier dans la région d’Edmundston n’a pas été de tout repos. La situation tend toutefois à se stabiliser, notamment en raison de l’aide de la communauté et de la possible mise en place de projets afin de faciliter l’accueil d’étudiants à l’avenir.

L’un de ces projets a été dévoilé par Pierre Thibault, un résident d’Edmundston qui s’est donné comme mission d’aider des étudiants internationaux à se trouver un logement.

Il est notamment venu en aide à plus d’une douzaine d’étudiants en les aidant à se trouver un logement.

Au total, M. Thibault dit toutefois avoir reçu une cinquantaine d’appels de gens qui cherchaient une chambre.

«Je m’amuse à donner ce service-là. Ça fait du bien d’aider les autres. Pour moi, le mot “accueil” a un plus grand sens que de simplement dire bonjour et bienvenue. C’est beaucoup plus engageant que ça (…) C’est à nous, les locaux, de nous réveiller et de réaliser qu’il y a un besoin.»

M. Thibault aurait bien aimé tous les accueillir sous son propre toit, mais, faute d’espace, il devrait en héberger huit de façon temporaire, ce qui représente tout de même beaucoup de monde.

«Mon souhait était de leur trouver un logement permanent à ce point-ci, mais je n’ai pas réussi. C’est sûr que ça demeure une solution temporaire, mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve.»

Il a tout de même entrepris des démarches auprès du Centre diocésain d’Edmundston qui a accepté de fournir des chambres temporaires à huit étudiants.

«Il n’était pas question que l’on ne trouve pas de solutions, même si elles ne sont que temporaires. J’ai fait appel à des amis du centre diocésain qui ont tout de suite dit oui. On est en train d’accommoder ces gens qui sont déménagés là, en attendant que l’on ait une solution à moyen terme.»

Selon M. Thibault, l’une des solutions à moyen terme serait l’aménagement d’une aile au Centre diocésain qui permettrait d’offrir des logements réservés aux étudiants universitaires et collégiaux.

«Pour l’instant, dans la partie de l’édifice où se trouvent les jeunes étudiants, il manque certaines choses, comme une cuisine. Donc, je les accommode chez nous en leur permettant de faire la cuisine et le lavage ici. Je fais la navette entre le centre diocésain et la maison.»

«On va souhaiter que le projet suive les étapes et que l’on puisse accommoder les jeunes.»

Pierre Thibault reconnaît que ce genre de projet ne se réalisera pas sans défis. Il estime toutefois que s’il se réalise, il offrira des possibilités intéressantes pour les étudiantes et étudiants qui choisissent d’étudier à Edmundston.

«On va espérer que ce soit du positif, mais il y a toujours des choses auxquelles on ne s’attend pas. C’est sûrement une solution qui pourrait permettre d’atténuer une situation qui pourrait être pire l’an prochain.»

Le président- directeur du CCNB, Pierre Zundel, a confirmé que des représentants du CCNB-Edmundston ont eu des discussions préliminaires avec le diocèse d’Edmundston par rapport au logement d’étudiantes et d’étudiants dans le Centre diocésain. Il a ajouté qu’il n’y a rien de concret pour l’instant, mais que le cas est à l’étude.

«Le campus d’Edmundston (du CCNB), comme plusieurs autres établissements postsecondaires, fait face à des défis de logement cet automne. Notre équipe travaille fort et de façon créative afin de trouver des solutions. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires afin de maximiser nos efforts», a déclaré M. Zundel.

Le CCNB dit encourager toute personne qui a des logements à louer à profiter du service gratuit d’affichage de logements auprès de la population étudiante.

«Elles n’ont qu’à répondre à quelques questions en ligne ou ils peuvent tout simplement téléphoner au CCNB», a mentionné M. Zundel.

Du côté de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, qui a aussi vécu des défis en termes de logements pour étudiants à l’approche de la rentrée universitaire, la situation s’est améliorée.

Le président de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE, Josue Lunza Yoko, reconnaît que beaucoup d’efforts ont été déployés par l’administration de l’université afin de trouver des solutions.