Mieux adapter les outils des orthophonistes aux besoins des francophones du Sud-Est du N.-B.

Une équipe de recherche de l’Université d’Ottawa est à la recherche de participants pour une étude sur les variantes du français parlées dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, un projet qui servira à améliorer les outils utilisés pour détecter les troubles du langage chez des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral.

Les blessures au cerveau, par exemple à la suite d’un AVC ou d’un traumatisme crânien, peuvent parfois entraîner un trouble du langage.

Pour les détecter, les orthophonistes mènent une série d’analyses visant notamment à évaluer le langage oral et écrit du patient.

Malheureusement, ces outils, souvent conçus en France, sont mal adaptés pour d’autres francophones. Ils s’avèrent donc moins robustes lorsque vient le temps d’évaluer une personne parlant un dialecte du français, par exemple celui des francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick.

«Certaines des normes utilisées pour mener ces tests ont été faites à partir d’un français standard ou international et elles auraient tendance à faire en sorte que les mots et les expressions communs au chiac ne se retrouveraient pas dans ce qui permet de déterminer si une personne a une certaine pathologie ou non», explique Carole Anglade, professeure à l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal.

Mme Anglade et sa collègue Anna Zumbassen, professeure à la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, sont donc à la recherche de francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick afin de les aider à adapter ces tests aux particularités du dialecte de la région.

L’équipe de recherche souhaite recruter des personnes en santé, âgées entre 51 à 90 ans, afin de mener une entrevue d’environ une heure portant sur leur histoire linguistique. Les participants devront aussi décrire des images représentant des scènes de la vie quotidienne.

Ces entrevues devraient permettre aux chercheurs d’adapter les tests utilisés par les orthophonistes chez les personnes ayant subi un AVC afin qu’ils reflètent les variations linguistiques de la région.

«L’objectif derrière l’étude c’est de pouvoir établir des normes pour qu’elles reflètent la diversité culturelle et linguistique et c’est la raison pour laquelle nous avons Basile Roussel, un sociolinguiste de l’Université de Moncton, avec nous dans le projet», précise Mme Anglade.

Une fois ces nouvelles normes établies, les outils des orthophonistes seront mieux adaptés pour déceler les troubles de langages chez les patients ayant subi un AVC et assurer leur prise en charge et leur rééducation.

«Les études montrent que lorsqu’on est capable de prendre en compte les différences socioculturelles, ça apporte un meilleur traitement, souligne Mme Anglade. Même si pour l’instant on en est à établir les normes chez les personnes en santé, ça pourra éventuellement servir à identifier les personnes souffrant de ce genre de trouble du langage. L’objectif ultime c’est donc d’améliorer les soins.»

Si vous souhaitez participer à l’étude, contactez Elizabeth Frappier par courriel (efrp052@uottawa.ca).