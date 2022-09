Un jeune homme parcourt le sentier Nepisiguit Mi’gmaq de Bathurst jusqu’au mont Carleton

Un jeune homme de la région de Bathurst a réalisé un bel exploit le mois dernier en réussissant à franchir à pied la distance qui sépare la Ville de Bathurst et le mont Carleton.

Le périple de Nicholas Boudreau a débuté le 3 août à la pointe Daly à Bathurst et s’est étendu jusqu’au 12 août sur une distance d’un peu plus de 180 km.

Le marcheur a parcouru la distance seul durant neuf jours et nuits, avec un sac à dos d’un poids de 40 livres sur les épaules.

«J’ai dû abandonner au départ l’idée d’apporter une tente pour dormir. Avec une aussi longue distance à parcourir à pied, chaque livre en moins sur les épaules est importante», a raconté celui qui réside dans le DSL Nicholas-Denys.

La randonnée de Nicholas Boudreau n’a pas toujours été de tout repos et a été loin de s’apparenter à un voyage de type tout-inclus.

«La 4e soirée a été très difficile mentalement. J’étais seul et complètement brûlé après avoir seulement marché 40 km sur le sentier, soit moins du tiers de la distance totale à parcourir.»

«J’étais épuisé et rendu à un point où je me suis demandé s’il ne valait pas mieux faire demi-tour et retourner à la maison. Disons que le moral est tombé bien bas», a confié Nicholas Boudreau.

Ce dernier a finalement décidé de poursuivre son chemin, tout en optant pour une nouvelle approche qui consistait à prendre une pause de 5 minutes après chaque 30 minutes de marche.

Nuit trop froide ou trop chaude, soirée pluvieuse, présence d’insectes nuisibles, visite d’animaux sauvages en pleine nuit, le jeune homme a goûté à tous les plaisirs du plein air durant son périple en plus de perdre 10 livres de poids.

«Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre, mais l’expérience en valait la peine même si ça n’a pas été toujours facile. J’ai eu l’occasion de rencontrer quelques bonnes personnes sur le chemin et de vivre quelque chose d’intense par moments», a indiqué le randonneur.

«Tu penses à plein de choses lorsque tu marches seul durant tant d’heures et de jours, les idées défilent dans la tête tout le temps!», a ajouté Nicholas Boudreau.

Après un périple de neuf jours à l’extérieur et une randonnée de 180 km, le marcheur a atteint la fin du sentier qui se trouve à peine à une quarantaine de kilomètres de Saint-Quentin.

Après l’exploit accompli (à peine 50% des marcheurs terminent le parcours en une seule tentative), Nicholas Boudreau est retourné sur ses terres, en empruntant cette fois une automobile plutôt que les sentiers.