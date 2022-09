Centre des générations: il faudra plus d’argent des gouvernements avant de débuter les travaux

Le projet du Centre régional des générations de Caraquet ira de l’avant, mais il faudra continuer d’attendre avant le début de la construction.

Le Centre régional des générations est un projet important, mais épineux pour le maire de Caraquet Bernard Thériault et ses conseillers.

Si au début de l’année la facture est passée de 15 millions $ à 19 millions $, des coûts excédentaires se sont ajoutés dans les derniers mois, portant la facture à 25 millions $. Et ce, même si l’infrastructure sera un peu plus petite que prévue initialement avec la cuisine communautaire et la serre en moins.

Face à cette situation, la ville avait trois options: abandonner le projet, réduire le cadre financier ou redemander l’aide des différents paliers gouvernementaux. C’est cette dernière option qui a été choisie, malgré le fait que la municipalité souhaitait à la base s’occuper elle-même des frais supplémentaires.

Après un long lobbying auprès des gouvernements, ceux-ci ont déclaré être prêts à reconsidérer d’ouvrir le dossier «de manière significative».

Les représentants de la municipalité ont pu discuter avec le ministre provincial des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, ainsi qu’avec le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

Les deux paliers gouvernementaux seraient enthousiastes, mais leurs réponses définitives prendront cependant quelques semaines avant d’être reçues. Le fédéral a déjà promis 7 millions $ pour le projet et le provincial 4 millions $. La Ville s’est engagée pour 2 millions $ et a fait une demande d’emprunt pour un autre deux millions $. Deux autres millions $ ont été recueillis dans une campagne de financement communautaire.

«On se croise les doigts, mais on reste éperdument optimiste, affirme le maire Thériault. Tout reste dans le domaine du réalisme.»

Malgré tous les rebondissements, il a déclaré que quand le Centre sera complété, toutes les installations seront tellement impressionnantes que l’attente en aura valu la peine.