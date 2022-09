Démolition de l’ancien centre commercial de Grande-Anse

La compagnie C.N.F. Mallet Ltée de Shippagan, qui a obtenu le contrat de démolition de l’ancien centre d’achat de Grande-Anse, a entrepris les travaux de nettoyage lundi. Le gestionnaire du projet, Nicolas Filiatrault, estime que l’édifice devrait être entièrement démoli mardi (aujourd’hui).

L’entrepreneur attaquera ensuite la fondation au marteau-piqueur. Des travaux préparatoires, notamment l’enlèvement de l’amiante et de la peinture au plomb, s’imposaient au préalable pour l’obtention des permis nécessaires au chantier. M. Filiatrault a expliqué à l’Acadie Nouvelle que les matériaux recyclables seront récupérés, alors que les débris restants, jugés non dangereux, seront transportés vers un lieu d’enfouissement. Le gestionnaire du projet prévoit que le terrain sera nettoyé d’ici à deux semaines. Des voisins, qui occupaient le trottoir pour assister à la démolition et tirer quelques photos, ont poussé un cri de joie lorsque l’excavateur a ouvert la façade du bâtiment.

La municipalité, qui est propriétaire des lieux, conçoit leur potentiel. Elle serait encline à favoriser un développement immobilier, voire des logements locatifs.