«Inacceptable» de détourner une victime d’agression sexuelle, dit la PDG de Horizon

Une victime d’agression sexuelle s’est présentée à l’urgence d’un hôpital à Fredericton, mais on lui a demandé de prendre rendez-vous le lendemain. La PDG du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson, juge que cela était inacceptable.

Selon la CBC, une victime de viol âgée de 26 ans s’est présentée à l’urgence de l’Hôpital régional Everett-Chalmers, à Fredericton, à la fin août.

Elle a demandé à subir un examen médico-légal, mais l’hôpital lui a demandé de prendre rendez-vous le lendemain. On lui a conseillé de retourner chez elle, de ne pas prendre de douche, de ne pas se changer et d’éviter d’utiliser la salle de bains afin de préserver des preuves.

Aucune infirmière dans la région de Fredericton ce soir-là n’était habilitée à examiner des victimes d’agression sexuelle, selon Margaret Melanson, PDG par intérim du réseau qui gère cet hôpital.

D’après la CBC, il a fallu que la victime contacte la police et qu’un agent intervienne pour que l’hôpital joigne une infirmière pour l’aider.

Selon la PDG, il «devrait» normalement y avoir une infirmière examinatrice de cas d’agression sexuelle disponible en tout temps. Ce soir-là, toutefois, il y avait un manque de personnel disponible.

Mme Melanson explique que 26 infirmières au sein du réseau ont la formation nécessaire pour mener des examens en cas d’agression sexuelle, dont cinq dans la zone de Fredericton, en plus de deux postes de coordonnatrice provinciale à temps plein et un poste à demi-temps.

Thomas Lizotte, porte-parole du Réseau de santé Vitalité, affirme que 14 infirmières ont cette formation au sein de la régie francophone.

Le service est offert dans 12 hôpitaux de la province. Ces infirmières partagent leurs appels, de sorte qu’une infirmière d’une autre région peut intervenir s’il le faut.

Horizon révise son programme

Margaret Melanson affirme que ses protocoles de traitement des victimes de viol seront révisés pour éviter que cela ne se produise à nouveau.

«Il y aura un suivi avec les personnes responsables de ce programme.»

Elle affirme qu’elle veut notamment améliorer la planification des quarts de travail pour s’assurer qu’une infirmière examinatrice soit en poste en tout temps.

Elle veut aussi se pencher sur les plans de secours si aucune infirmière n’est disponible dans une région donnée.

Des échantillons prélevés lors de ce genre d’examen peuvent être remis à la police ou conservés pendant six mois, si la victime ne veut pas signaler l’agression immédiatement.

Selon Margaret Melanson, ces échantillons peuvent être prélevés même après une attente de plusieurs heures, tel que le personnel de l’hôpital avait initialement demandé à la victime.

Selon ce qu’elle a affirmé à la CBC, il s’agit parfois de la marche à suivre si aucune infirmière n’est disponible.

«Toutefois, je dirais aussi que du point de vue de l’expérience du patient, demander à quelqu’un d’attendre est inacceptable. Notre intention serait d’offrir ce service aussi efficacement et aussi rapidement que possible, et non pas de demander à quelqu’un de se rendre chez elle et d’attendre avant de revenir pour subir cet examen.»

Elle affirme qu’elle parlera avec la victime, et qu’elle veut la rassurer que son témoignage aidera à éviter d’autres incidents de la sorte.

«Nous espérons que des circonstances comme celles-ci ne découragent personne de venir nous voir. Il est très important pour toute personne qui a subi ce genre d’agression de recevoir de l’appui et de recevoir les soins requis aussi vite que possible.»