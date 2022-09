Kedgwick désire migrer dans la zone sanitaire 5

La communauté rurale de Kedgwick demande formellement d’intégrer la zone sanitaire 5.

Le statut de la communauté rurale a été passablement problématique lors de la pandémie de la COVID-19 alors que celle-ci est passée d’une zone sanitaire à l’autre – et a même été scindée – lors des périodes de confinement.

Le maire de l’endroit, Éric Gagnon, désire que la situation soit clarifiée une fois pour toutes afin de dissiper les doutes advenant que des zones soient mises en «isolement» à l’avenir. Surtout que bientôt, les limites de Kedgwick seront élargies au DSL de Saint-Jean-Baptiste-Menneval, White Brook et Eldon.

«Actuellement, on siège à la Commission de services régionaux du Restigouche, mais on est considéré dans une autre zone pour nos services de santé. Ça donne des situations étranges comme on en a vécu durant la pandémie et ça, ça ne m’intéresse pas», souligne M. Gagnon.

Plus qu’une mesure destinée uniquement en temps de pandémie, le maire soutient que le fait que la Communauté rurale Kedgwick soit comptabilisée à la zone 4 cause certains inconvénients à ses citoyens puisqu’ils sont davantage référés à l’hôpital Edmundston plutôt qu’à celui de Campbellton pourtant plus près.

Il rappelle que l’Hôpital régional de Campbellton est considéré par sa communauté comme son hôpital régional de référence et non celui d’Edmundston. Plus petit, l’hôpital de Saint-Quentin demeure néanmoins la première halte puisqu’il s’agit de l’hôpital du Restigouche-Ouest, et ce, peu importe sa zone sanitaire.

«C’est aussi pour des raisons statistiques, car comme on est comptabilisé avec la zone 4, notre population n’apparait dans les chiffres lorsque vient le temps pour la zone 5 de demander ou de justifier des services», ajoute le maire.

Rencontre

La CSR-Restigouche a tout récemment rencontré la PDG du Réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, à propos de certains points litigieux.

Lors de cette rencontre, les élus ont soulevé la situation particulière de la région de Kedgwick. Celle-ci souhaite l’appui du réseau afin de convaincre le ministère de la Santé.