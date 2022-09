La première phase du projet d’éradication de l’achigan à petite bouche complétée

Après plusieurs semaines d’incertitudes, les membres du groupe de travail sur l’éradication de l’achigan à petite bouche dans le bassin versant de la rivière Miramichi se sont finalement mis à l’œuvre.

C’est sans tambour ni trompette que les membres du groupe de travail ont entrepris, le 8 septembre, la première phase de leur traitement à la roténone.

Le projet vise à éradiquer cette espèce invasive introduite illégalement dans ce bassin versant au début des années 2000, puisqu’elle est nuisible aux espèces indigènes (saumon, truite, éperlan, omble, etc.).

Pour cette première étape, le produit à base de roténone (un piscicide) a été déversé dans le lac Brook et une portion de 15 km de la rivière Miramichi-Sud-Ouest. L’application du produit s’est faite le 8 septembre en moins de huit heures. En fin de soirée le 10 septembre, des tests sur le site de désactivation (en aval) ont confirmé que la roténone n’était plus un danger pour les poissons de la zone traitée.

«C’est une opération très complexe qui comprend une grande logistique, mais le tout s’est très bien déroulé. Tout s’est fait en accord avec les plans prévus. On a tous enfin pu pousser un soupir de soulagement», exprime Neville Crabbe, porte-parole du groupe de travail.

Le projet a été forcé de faire marche arrière en 2021 en raison de la présence d’opposants sur le site. Il a été freiné à nouveau cette année (en août) par une injonction de la cour à la suite d’une plainte des propriétaires riverains. Ceux-ci ont finalement abandonné leurs démarches, mais celles-ci ont néanmoins retardé suffisamment le projet pour jeter un doute sur la capacité du groupe de travail à le mener à terme cette année.

Selon M. Crabbe, les indices préliminaires recueillis jusqu’à présent laissent croire que ce premier traitement aurait été un succès.

«Toutefois, ça pourrait prendre des mois, voire même des années, avant de confirmer que notre objectif ait été atteint», explique-t-il.

Malgré ce succès, le projet n’est pas terminé pour autant. Une autre étape cruciale – la phase 2 – doit encore aller de l’avant. Celle-ci comprend le traitement simultané du lac Miramichi, du lac Brook et du tronçon de 15 km de la rivière Miramichi Sud-Est.

Ce double traitement dans le lac Brook et la rivière serait nécessaire puisque le système est plus complexe et comporte davantage de zones de refuge pour l’achigan à petite bouche.

Selon M. Crabbe, plusieurs observations de ce poisson ont été effectuées à l’intérieur du territoire traité. Reste que c’est dans le lac Miramichi que sa population serait la plus importante, de là l’intérêt de le traiter. En fait, c’est à cet endroit que se situe la seule population établie d’achigan à petite bouche.

Depuis le début du mois, le groupe s’est fait plutôt discret et n’a pas ébruité publiquement ses activités, ce qui a l’avantage de ne pas attiser les opposants au projet. Toutefois, cette opposition serait plus présente au lac Miramichi.

«Pour le moment, on s’est concentré à faire de la première étape de notre projet un succès. Maintenant, il reste du travail à faire et on espère pouvoir aller de l’avant avec la seconde phase d’ici les prochaines semaines», indique M. Crabbe. Il précise par contre que la présence d’opposants demeure un risque au déploiement de la phase 2.

D’ici là, les barrières de protection migratoires destinées à tenir les poissons préalablement capturés hors de la zone de traitement sont maintenues en place.