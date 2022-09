La Ville de Dieppe veut que la province s’attaque aux véhicules trop bruyants

Les conseillers de Dieppe n’en peuvent plus des nuisances sonores générées par les voitures sport ou modifiées. Ils appellent le gouvernement provincial à inscrire dans la loi des normes antibruit.

Lundi soir, les élus ont voté à l’unanimité en faveur d’une résolution demandant au gouvernement provincial de modifier la Loi sur les véhicules à moteur «pour indiquer des limites sonores faciles à mesurer en décibels établir des amendes significatives et dissuasives».

Le vacarme provenant de pots d’échappement défectueux ou trafiqués est un irritant qui anime régulièrement les discussions du conseil municipal.

«Le bruit et la vitesse, c’est la plainte numéro un des résidents, affirme le maire de Dieppe, Yvon Lapierre. On m’en parle au moins une fois par jour!»

Les forces de l’ordre disposent toutefois de moyens limités pour endiguer le phénomène. Interpellé par les conseillers lors de la réunion du 11 juillet, le sergent Mario Fortin du service régional Codiac de la GRC indiquait que la GRC au Nouveau-Brunswick ne dispose actuellement d’aucun instrument de mesure des décibels.

«On n’en a pas parce que la mesure n’existe pas», a-t-il expliqué.

«C’est quoi la définition d’un bruit excessif? Si on a un niveau de décibel maximal et qu’on peut le mesurer, ce sera blanc ou noir. S’il faut présenter un cas devant la cour, on aura un outil reconnu et qui ne laisse pas de place à l’interprétation.»

En France, des radars antibruits ont été déployés cette année dans sept municipalités. Disposant aussi d’une caméra à 360° et de quatre microphones, le capteur de bruit Méduse est capable de mesurer le bruit, d’identifier son origine et de photographier la plaque d’immatriculation des véhicules qui dépassent la limite sonore en le croisant. Lorsque le niveau sonore maximal, fixé à 90 décibels, est dépassé, le propriétaire reçoit une amende de 135 euros. De tels radars de bruits ont également été installés dans la région de Genève en Suisse.

«Je souhaite que ça marche bien et qu’on puisse faire la même chose ici pour pouvoir vivre plus tranquillement», commente Yvon Lapierre.

Le capteur de bruit Méduse est mis à l’essai dans plusieurs villes françaises. – Photo tirée du site de l’association Bruitparif.

La ville compte demander aux associations représentant les municipalités de l’appuyer dans sa démarche. Le maire de Dieppe note que la question du partage des coûts et des recettes tirées des amendes devra faire partie des discussions.

La Ville de Fredericton, qui est desservie par un service de police municipal, dispose depuis l’an dernier d’un arrêté fixant une limite de bruit de 92 décibels lorsque le moteur tourne au ralenti, et de 96 décibels lorsqu’il tourne à une vitesse supérieure. Une contravention de 250$ peut être décernée.

Des conseillers de la capitale ont également manifesté leur intérêt à l’égard de ce nouveau type de radar.

En attendant que la législation évolue, le Service régional de Codiac de la GRC a mis à l’essai une nouvelle approche depuis juillet. Lorsque ses agents interceptent un véhicule dont le silencieux ou le système d’échappement est excessivement bruyant, le conducteur se voit remettre une ordonnance l’obligeant à faire inspecter son véhicule par un mécanicien autorisé.

S’il échoue l’inspection, il aura un délai de deux semaines pour effectuer les réparations requises. Le détachement paiera les frais d’inspection si le véhicule n’est pas jugé défectueux.

La loi provinciale sur les véhicules à moteur exige que ces derniers soient équipés d’un silencieux et d’un ou de plusieurs tuyaux d’échappement en bon état de marche et en fonctionnement constant afin d’éviter tout bruit excessif ou inhabituel. La loi stipule également qu’il est interdit de conduire un véhicule à moteur équipé d’un dispositif de coupure du silencieux, d’une dérivation ou d’un dispositif similaire.