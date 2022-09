Les livrets d’épargne sur le point de disparaître chez UNI Coopération financière

Certains se souviendront de cette époque où il était permis de conduire sans ceinture de sécurité, où les laitiers déposaient les pintes de lait aux portes, où les Joyeux troubadours entraient dans les foyers par le truchement de la radio.

Vendredi, une autre tradition qui avait cours au siècle dernier deviendra chose du passé: UNI Coopération financière délaissera le livret d’épargne, un outil aussi ancien que le mouvement coopératif lui-même.

Le livret d’épargne, dans lequel sont rapportées les transactions financières d’un compte particulier, «sera automatiquement transféré à un relevé mensuel papier» a indiqué UNI, par courriel, à l’Acadie Nouvelle.

«Les membres et clients pourront suivre leurs transactions de façon beaucoup plus détaillée qu’avec le livret et ils n’auront plus besoin de se déplacer pour en faire la mise à jour», a ajouté la même source.

UNI Coopération financière estime qu’à peu près 16 000 clients détiennent toujours un livret, et que 8400 d’entre eux ont fait au moins une mise à jour cette année. Mais «de nombreux membres ont déjà fait la conversion en se tournant vers une autre méthode telle qu’un relevé mensuel papier.»

Dès les premières heures du mouvement coopératif acadien, à Petit-Rocher en 1936, les membres remettaient leur livret au comptoir pour y faire inscrire, à la main, dépôts et retraits. Avec le temps les lignes d’écriture mécaniquement dactylographiées sont apparues, puis les relevés informatisés, et enfin les données fournies en ligne.

Chez les membres des Caisses populaires acadiennes, le livret d’épargne a été l’affaire de toutes les époques et de tous les âges. La caisse scolaire, une tradition de longue date, le popularisera auprès des enfants, qui devaient périodiquement l’apporter à l’école avec la somme à déposer, généralement 25, 50 cents, et plus rarement, un ou deux dollars.

La décision d’UNI Coopération n’en fait cependant pas un précurseur. L’institution financière acadienne ne fait que suivre une tendance récemment initiée par les principales institutions financières canadiennes. À l’automne 2020, la banque Toronto-Dominion (TD) a abandonné le livret d’épargne, tandis que la Banque Scotia et la Banque Royale (RBC) faisaient de même le printemps d’après.

En revanche, la Banque Nationale et la Banque de Montréal (BMO) servent toujours les clients ayant un livret, mais elles n’offrent plus le service à ceux qui ouvrent un nouveau compte.

«La tenue du compte se fait désormais par un relevé mensuel disponible en ligne ou par la poste», a indiqué Alexandre Guay, de la Banque Nationale, dans un courriel à l’Acadie Nouvelle, tout en précisant que depuis 2015 son institution n’offre plus le livret.

La BMO a adopté une politique similaire.

«Les livrets ne sont plus proposés pour les nouveaux comptes et les clients peuvent accéder à leurs informations de compte via les relevés électroniques et les services bancaires numériques», a expliqué Jeff Roman, le directeur des relations aux médias, dans un courriel.

Du côté de la Banque Royale, on a jugé que ces changements seraient bénéfiques à l’environnement.

«Nous avons pris soin de bien accompagner nos clients tout au long de cette transition, laquelle nous a permis de tous migrer vers des options numériques plus écologiques», a soutenu Jessica Assaf, du bureau de Québec, dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.