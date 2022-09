Perspectives économiques: attention aux dépenses excessives et à vos cartes de crédit

Les perspectives économiques pour les prochains mois ne sont guère réjouissantes: l’inflation inquiète, les taux d’intérêt montent en flèche, la crise du marché de l’énergie frappe l’Europe et l’activité économique montre des signes de ralentissement.

La Banque du Canada est bien déterminée à maîtriser la hausse des prix, qui a atteint des sommets qu’on n’avait pas vus depuis près de 40 ans. Elle a frappé un grand coup cette semaine en faisant grimper son taux directeur de 75 points.

En rendant les emprunts plus coûteux, l’institution entend freiner la consommation et l’investissement, et donc la demande, dans l’espoir de réduire la pression sur les chaînes de production et de freiner la hausse des prix.

Il s’agit de la cinquième hausse consécutive du taux directeur qui atteint donc maintenant 3,25%, un niveau que nous n’avions pas vu depuis mars 2008. La Banque du Canada prévient qu’elle ne compte pas s’arrêter là.

Son objectif: éviter qu’une spirale inflationniste ne s’empare de l’économie canadienne. Le risque étant que les entreprises fixent les prix futurs à la hausse en s’attendant à ce que l’inflation reste élevée, tandis que les travailleurs négocient des augmentations de salaire plus importantes, ce qui alimenterait une prophétie autoréalisatrice.

Ce nouveau coup de frein opéré par la Banque du Canada se répercutera aussi bien sur les prêts hypothécaires à taux variable, que sur les prêts automobiles, les cartes de crédit, les marges de crédit ou certains prêts étudiants.

Randall Bartlett, directeur principal du Mouvement Desjardins, s’attend donc à ce que «l’économie canadienne entre dans une légère récession au premier semestre de 2023». De son côté, l’économiste James Orlando de la Banque TD prévoit que la banque centrale fera le choix de «sacrifier la croissance» pour tenter de stabiliser les prix, en augmentant son taux directeur jusqu’à 4% avant la fin de l’année.

Les effets se font déjà sentir sur le marché du travail. Près de 114 000 pertes d’emplois ont été enregistrées au cours des trois derniers au pays. Cela n’inquiète pas outre mesure, James Orlando, qui rappelle que le taux de chômage de 5,4% (contre 7,6% au N.-B.) demeure près de son creux historique.

«Bien que ces données puissent inquiéter, nous estimons qu’un ralentissement du marché du travail est nécessaire pour s’assurer que ce contexte d’inflation élevée ne s’enracine pas», souligne-t-il.

Les dernières données de Statistique Canada laissent en tout cas espérer que l’inflation sur un an a déjà atteint un plafond. Elle s’est établie à 7,6 % en juillet, contre 8,1 % en juin, principalement du fait de la baisse des prix de l’essence.

Ce n’est pas encore le cas outre-Atlantique. L’Europe continue de subir de plein fouet les contrecoups de la guerre en Ukraine, notamment via une hausse sans précédent des coûts de l’énergie. Pour y faire face, la Banque centrale européenne a elle aussi annoncé cette semaine une hausse de 75 points de son taux directeur.

Attention au piège de l’endettement

L’augmentation des coûts du crédit associée à une inflation élevée pourrait bien peser lourdement sur les citoyens les plus endettés.

La dette totale des consommateurs canadiens a atteint 2320 milliards au deuxième trimestre, un montant en hausse de 8,2% par rapport au même trimestre l’an dernier, selon le plus récent rapport d’Equifax Canada.

La firme d’analyse financière constate que les soldes de cartes de crédit ont atteint leur plus haut niveau au pays en près de trois ans.

«La bonne nouvelle est que le soutien du gouvernement en 2020 et 2021 a entraîné une réduction globale des niveaux d’endettement, observe Rebecca Oakes, vice-présidente d’Équifax. Les soldes des comptes où nous constatons que les consommateurs commencent à manquer des paiements sont inférieurs à ceux d’il y a 12 mois. La moins bonne nouvelle, c’est que plus de 100 000 consommateurs supplémentaires ont raté un paiement à crédit ce trimestre par rapport à l’année dernière.»

Elle conseille donc de faire preuve de vigilance quant aux dépenses excessives et en garde des risques associés à l’usage accru des cartes de crédit dans le contexte actuel.

Au Nouveau-Brunswick, cette dette à la consommation s’élève à 21 888$ par personne, ce qui exclut l‘endettement hypothécaire. Il s’agit d’un niveau légèrement au-dessus de la moyenne canadienne (21 128$).

Le marché du logement refroidi

Les impacts de la remontée rapide des taux hypothécaires sur le marché immobilier ne se sont pas fait attendre. Selon l’association des agents immobiliers du Grand Moncton, les ventes de maisons dans la région ont chuté de 25,8% le mois dernier par rapport à août 2021.

Son président, Mike Power, indique que le nombre d’acheteurs potentiels s’est considérablement réduit.

«Il semble aussi que les vendeurs attendent que le marché se stabilise avant de mettre leurs maisons en vente. Bien que l’équilibre du marché soit techniquement toujours en faveur des vendeurs, il a radicalement changé au cours des derniers mois et pourrait bien se retrouver en territoire équilibré pour la première fois depuis 2018.»

Le prix moyen d’une maison dans le Grand Moncton est ainsi passé à 327 300 $ en août, une baisse de 3,1% par rapport à juillet.

Le constat est semblable à celui observé dans la plupart des métropoles canadiennes.

«Les ventes diminuent fortement, les vendeurs ont perdu leur position de force et le contexte de surenchère se dissipe. La construction neuve continue de ralentir et les permis de bâtir pointent vers le bas», résume Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins.

«Nous voyons le ralentissement s’intensifier et se propager alors que les acheteurs adoptent une approche attentiste et étudient l’impact d’un taux d’emprunt plus élevé», expose quant à lui Robert Hogue, économiste de la Banque Royale du Canada.

Aux États-Unis, le marché de la construction connaît d’ailleurs un net recul. Les mises en chantier ont diminué de 9,6% entre juin et juillet. Le secteur de la foresterie néo-brunswickois, qui exporte la grande majorité de son bois de l’autre côté de la frontière, risque bien d’en pâtir.