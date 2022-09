Pont d’Inkerman: le projet de construction est en bonne voie

Cinq ans après le brasier qui a réduit en cendres la passerelle en bois qui traversait la rivière Pokemouche, le comité du pont d’Inkerman espère voir la construction d’une nouvelle structure débuter l’été prochain.

Un bond en avant a été fait après des années de surplace. Une maquette a été réalisée et l’étude d’impact environnemental commandée par le ministère des Transports et Infrastructure est désormais finalisée.

«Nous étions impatients que cette étude sorte pour qu’on puisse passer aux prochaines étapes», se réjouit le président du comité Maxime Caron.

Longue d’un kilomètre, la passerelle sera plus large et plus haute que l’ancien pont. Une plateforme de bois sera placée sur un tablier d’acier soutenu par des culées de béton.

«Le nouvel ouvrage s’intégrera au réseau régional de sentiers à usages multiples contribuant au tourisme local (Véloroute de la Péninsule acadienne), assurera la navigation des embarcations sur la rivière et une traversée sécuritaire pour les usagers», peut-on lire dans le document préparé par la firme d’ingénierie Roy Consultants.

Si tout se déroule comme l’espère l’équipe de bénévoles, les appels d’offres pourraient être lancés au printemps et les travaux pourraient alors débuter au mois de juin.

Il faudra ensuite patienter 15 à 16 mois pour que la passerelle soit ouverte au public. Piétons, cyclistes, motoneigistes et utilisateurs de véhicules tout-terrain pourront alors traverser la rivière sans avoir à se frotter à la circulation automobile sur la route 113 à proximité.

«Le pont routier est loin d’être sécuritaire mais c’est vraiment un passage obligé en été comme en hiver, c’est vraiment dangereux pour les cyclistes», mentionne Maxime Caron. Le nouveau pont devrait donner un coup de pouce au développement de la Véloroute de la Péninsule acadienne dont la popularité ne cesse de grandir, ajoute-t-il.

Le coût total du projet est estimé à huit millions $. En 2018, une loterie de chasse à l’as extrêmement populaire a permis de récolter 5,5 millions $. Le comité a mis de côté deux millions $ pour le nouveau pont.

«Le ministère travaille avec le bureau du Premier ministre du Nouveau-Brunswick pour déterminer si les fonds seront disponibles selon l’Entente bilatérale intégrée, le Fonds de développement communautaire, ou le Fonds d’investissement communautaire», précise-t-on dans l’étude d’impact environnemental. On y apprend que des consultations être menées avant le début de la construction.

«Le ministère communiquera directement avec les élus (députés et maires), les districts de services locaux, les groupes communautaires, les groupes environnementaux et d’autres groupes d’intervenants clés (entreprises, organismes, groupes d’intérêts, etc.) et les Premières Nations.»

Un rendu visuel du futur pont qui traversera la rivière Pokemouche. – Gracieuseté Un rendu visuel du futur pont qui traversera la rivière Pokemouche. – Gracieuseté

En décembre 2019, le comité de résidents qui milite pour la reconstruction avançait que le projet se concrétiserait dès 2022. Le départ de Robert Gauvin du gouvernement progressiste-conservateur et l’arrivée de la COVID-19 leur ont toutefois mis des bâtons dans les roues.

Le gouvernement provincial a depuis dépensé 200 000$ pour que le travail de conception soit mené et tandis que les membres du comité ont multiplié les rencontres avec des fonctionnaires et des élus. Les pourparlers se poursuivent et M. Caron espère qu’une annonce sera faite prochainement.

«Nous sommes en discussion avec les différents paliers de gouvernement en ce qui a trait au financement. Nous n’avons pas encore d’engagement définitif, mais on reçoit beaucoup d’appui» assure-t-il.