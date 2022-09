Un homme de 91 ans porté disparu à Kedgwick

La GRC de Saint-Quentin demande l’aide du public pour retrouver un homme de 91 ans qui manque à l’appel à Kedgwick.

Normand Mallais a été vu pour la dernière fois le 10 septembre 2022, vers 16h, quittant à pied une entreprise sur la rue Notre Dame, à Kedgwick. Sa disparition a été signalée à la police le 12 septembre. Les policiers ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais sans succès jusqu’à maintenant. Les policiers et sa famille se soucient de son bien-être. Normand Mallais souffre d’une condition médicale pouvant lui causer de devenir confus.

Normand Mallais mesure environ 5 pi 10 po (178 centimètres), et pèse environ 100 livres (45 kilogrammes). Il a les cheveux gris, les yeux bruns et a une moustache. Quand il a été vu pour la dernière fois, il portait une chemise à rayures boutonnée turquoise et rouge, un manteau beige et bleu marine, et un pantalon foncé. Il porte aussi des lunettes de prescription.

Les résidents du secteur doivent s’attendre à une activité policière importante dans la communauté, y compris des membres de la Section des chiens policiers de la GRC.

Toute personne qui sait où pourrait se trouver Normand Mallais est priée de communiquer avec la GRC de Saint-Quentin au 506-235-2149.