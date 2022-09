Changements climatiques: les critères pour obtenir du financement sont flous

Il est difficile de savoir comment le gouvernement choisit les projets qui méritent du financement du Fonds sur les changements climatiques, déplore la députée Megan Mitton, du Parti vert.

La députée de Memramcook-Tantramar est restée sur sa faim, mardi, après une réunion du comité des comptes publics à l’Assemblée législative.

Le gouvernement annonce chaque année une liste de projets environnementaux financés à l’aide du Fonds sur les changements climatiques.

Selon Megan Mitton, les critères pour obtenir du financement sont flous, et les impacts des projets sont difficiles à mesurer.

«J’essayais de comprendre les critères pour accorder des fonds à des projets. Est-ce qu’ils ont atteint leur but, et est-ce qu’il y a des buts clairs pour le fonds sur les changements climatiques? Et j’ai eu de la difficulté à avoir des réponses claires», explique la députée.

Heidi Liston, sous-ministre de l’Environnement, a comparu au comité pour répondre aux questions des députés.

Selon elle, la Loi sur les changements climatiques dicte les grands thèmes qui méritent du financement de la part du Fonds sur les changements climatiques. Son ministère sollicite des demandes de financement.

«Le processus (…) est dicté par le plan d’action sur les changements climatiques, il y a un conseil consultatif, et il faut l’approbation ministérielle. Dans la loi, on prévoit aussi une explication de ces dépenses», dit la sous-ministre, qui ajoute que cela permet de vérifier l’efficacité de ces dépenses.

Mme Mitton affirme aussi que plusieurs projets sont accordés à différents ministères du gouvernement. Elle estime toutefois que certaines de ces initiatives devraient être financées à même le budget de ces ministères, et que le Fonds pour les changements climatiques devrait être réservé à d’autres projets.

«Si ce sont des projets dans le but de faire l’adaptation aux changements climatiques, ça devrait faire partie de leur travail quotidien et de leur budget. Des fois, il y a peut-être un projet qui fait du sens, mais je ne sais pas pourquoi le ministère des Transports et de l’Infrastructure reçoit autant de fonds des changements climatiques», dit-elle.

La députée affirme par exemple que ce ministère a reçu des fonds pour l’installation de GPS dans ses chasse-neiges.

«En regardant la liste des projets approuvés, ça me semble un peu aléatoire, et il semble que certains fonds devraient faire partie (du budget) de ces ministères.»

Megan Mitton a aussi critiqué le manque de financement accordé à l’énergie renouvelable à l’aide de ce fonds, alors que le gouvernement a investi plusieurs millions dans le développement de petits réacteurs nucléaires.

Heidi Liston affirme qu’il n’y a pas de projet «spécifique» d’énergie renouvelable dans la liste des dépenses approuvées pour 2020-2021, mais que certains projets ont des objectifs d’efficacité énergétique.

Elle affirme aussi que cela n’empêche pas le gouvernement d’investir dans des projets d’énergie renouvelable, cela signifie simplement qu’il n’y avait pas de projets dédiés spécifiquement à cela dans les projets du Fonds pour les changements climatiques.

La sous-ministre affirme aussi que le ministère tente d’avoir une approche «équilibrée» pour se préparer à l’avenir, et que des sources d’énergie renouvelable telles que l’énergie solaire ou éolienne ne sont pas toujours disponibles, contrairement à l’énergie nucléaire.