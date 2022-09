Cinq ans après le décès de sa fille, elle poursuit sa croisade contre les temps d’attente d’Ambulance NB

Cinq ans après le décès de sa fille Amélie Akerley, Céline Ouellette est toujours en colère contre Ambulance NB, elle qui estime que le temps d’attente pour une ambulance en régions rurales, spécialement au Nord-Ouest, est toujours un enjeu.

Mme Ouellette a encore frais en mémoire la date du 11 août 2017. Âgée de 14 ans à l’époque, sa jeune fille Amélie est décédée de ses blessures, à la suite d’un accident de la route qui a eu lieu à Saint-Quentin.

Ce drame a incité la famille à notamment poursuivre Ambulance NB en raison du délai déraisonnable entre le moment de l’accident et l’arrivée des ambulanciers sur les lieux.

Céline Ouellet dit qu’elle est toujours convaincue qu’une arrivée plus rapide de l’ambulance aurait permis de sauver sa fille, tout en indiquant qu’elle n’a jamais critiqué le travail des ambulanciers, mais bien le système en place.

C’est en réaction à un article de l’Acadie Nouvelle du 10 septembre intitulé Ambulance NB: les députés perdent patience, que la femme de Saint-Léonard a décidé une fois de plus de dénoncer cette problématique qu’elle considère comme étant toujours aussi présente, des années après la mort d’Amélie Akerley.

Dans cet article, le député de Victoria-la-Vallée, Chuck Chiasson, a affirmé qu’il n’était pas satisfait du rendement d’Ambulance NB au Nord-Ouest.

Mme Ouellette s’est dit en colère par le fait qu’il y ait toujours une problématique du genre dans sa région.

«Je ne sais pas c’est quoi le problème. Je pensais que l’accident d’Amélie avait réveillé le gouvernement un peu, mais quand j’ai lu qu’on avait encore le même problème, j’ai eu beaucoup de frustration dans le corps. Je réalise qu’on est pratiquement au même point qu’il y a cinq ans.»

Même si elle avoue qu’Ambulance NB a apporté des améliorations dans la région de Saint-Quentin/Kedgwick, il existe encore des lacunes importantes.

«Il faut continuer de bûcher plus fort, car on rectifie, quand un incident arrive. On essaye d’améliorer les choses, mais on revient de nouveau avec la même problématique.»

«Je ne veux pas qu’un autre accident comme celui d’Amélie arrive pour que le gouvernement agisse.»

Céline Ouellette ne s’est jamais gênée pour critiquer Ambulance NB. L’une de ses plus récentes interventions a été en 2020, dans le sillon du rapport de la vérificatrice générale Kim MacPherson au sujet du temps de réponse des ambulances dans certaines régions du Nouveau-Brunswick.

Pour l’instant, les diverses poursuites de la famille contre Ambulance NB, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le conducteur du véhicule accidenté sont en cours.

Mais tant qu’il n’y aura pas de solution à la problématique du temps d’attente des ambulances dans la province, le dossier ne sera jamais clos pour Mme Ouellette.

«Je n’ai pas le sentiment qu’on a eu justice pour la mort d’Amélie. Même si ça fait cinq ans, ça “feel” comme hier. Et quand j’ai lu la nouvelle, j’ai eu ce sentiment de rage.»

«Il faut que Fredericton réalise que l’on n’est pas des gens de ville. Ça prend du temps de se déplacer d’un endroit à l’autre. Il faut qu’on mette un meilleur plan que ça en place dans notre région.»