Funérailles de la reine: les écoles fermées lundi au Nouveau-Brunswick

Le bureaux du gouvernement et les écoles du Nouveau-Brunswick seront fermés le lundi 19 septembre, dans le cadre du Jour national de deuil à l’occasion du décès de la reine.

Ce congé provincial et national ponctuel «vise à honorer la reine et à saluer sa vie qu’elle a consacrée au service du Canada et des pays du Commonwealth le jour de ses funérailles», peut-on lire dans un communiqué.

Même si les bureaux gouvernementaux et les écoles publiques seront fermés, ce congé sera optionnel pour les entreprises et les employeurs du secteur privé.

Les membres du public peuvent rendre hommage à la reine en signant le livre de condoléances à la Résidence du gouverneur ou à l’Assemblée législative de 9h à 18h jusqu’à dimanche, ou en signant le livre de condoléances en ligne.

Le gouvernement fédéral a déjà annoncé que ses fonctionnaires seront en congé férié lundi.