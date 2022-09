Jour férié pour les employés fédéraux pour les funérailles de la reine

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi que le 19 septembre prochain sera un jour férié fédéral, afin de souligner les funérailles d’État de la reine Élisabeth II, à Londres.

En marge de la retraite du caucus libéral au Nouveau-Brunswick, mardi, M. Trudeau a expliqué qu’il était important d’offrir aux Canadiens «une occasion de faire le deuil» lundi prochain. Il a indiqué que son gouvernement travaillera avec les provinces et les territoires pour s’assurer d’une coordination nationale.

Au Nouveau-Brunswick, les fonctionnaires seront également en congé et les écoles resteront fermées.

Interrogé là-dessus mardi, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré aux journalistes que ce serait lundi un jour de commémoration, mais pas un jour férié.

Lundi sera donc férié pour tous les employés fédéraux et les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale, comme les institutions financières, le transport aérien et les sociétés de la Couronne. Mais il appartiendra aux gouvernements provinciaux et territoriaux de décréter ce jour férié pour les autres travailleurs.

Le président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a déclaré mardi que ce préavis de six jours n’était pas suffisant. «La FCEI exhorte les gouvernements provinciaux à ne PAS déclarer lundi prochain un jour férié (payé), a écrit Dan Kelly sur Twitter mardi. Les provinces devraient suivre l’exemple du Royaume-Uni, plutôt que le gouvernement du Canada.»

Au Royaume-Uni, les employeurs peuvent offrir des jours fériés, mais lundi prochain, les travailleurs ne seront pas automatiquement en congé national, selon le site web du gouvernement britannique.

Au Canada, il y a 12 jours «fériés payés» au niveau fédéral. Certains de ces jours fériés fédéraux ne sont pas des congés payés dans toutes les provinces, notamment le jour du Souvenir, le 11 novembre, et la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, le 30 septembre.

M. Trudeau a également indiqué mardi que lui et les chefs de l’opposition à Ottawa travaillaient sur une liste finale pour la délégation qui assistera en personne aux funérailles de la reine Élisabeth II à l’abbaye de Westminster lundi prochain.

Des cérémonies de commémoration auront également lieu lundi au Canada. À Ottawa, on prévoit un défilé de militaires et de policiers de la Gendarmerie royale du Canada, un service religieux à la cathédrale anglicane et un défilé aérien. Ces cérémonies seront télédiffusées lundi.