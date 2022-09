Plus de bière et de funk au Funk & Bier 2

Même s’il aura fallu attendre trois ans avant de tenir une deuxième édition, le Festival Funk & Bier d’Edmundston n’a certes pas déçu avec un record de participation, autant du côté des microbrasseries représentées que du nombre d’amateurs de bière.

Près d’une vingtaine de microbrasseries étaient présentes lors de ce festival de la bière situé sur une partie de la rue de l’Église au centre-ville d’Edmundston. Tous les billets disponibles ont tous été vendus, ce qui fait que selon les estimations, il devait y avoir environ 1000 personnes sur le site, le 10 septembre.

Mychèle Poitras, l’une des organisatrices de l’événement, reconnaît qu’il a été difficile de dresser une liste d’attentes en raison d’une pause de trois ans entre les deux premiers festivals, en raison de la COVID-19.

Le comité organisateur avait toutefois décidé d’accroître la portée du festival en augmentant le nombre de billets et en faisant place à plus de microbrasseries d’un peu partout au Nouveau-Brunswick.

Elle s’est dite agréablement surprise du résultat.

«Au départ, on avait quelques inquiétudes, car on ne savait pas trop comment les gens allaient réagir. Quand on a commencé à planifier, l’automne dernier, il y avait encore les inquiétudes liées à la COVID, et on avait peur que les gens nous oublient un peu. Toujours est-il que ç’a été un succès fou.»

Mme Poitras est également satisfaite des commentaires des festivaliers qui semblent avoir aimé l’expérience.

«On a eu que de bons commentaires sur les réseaux sociaux, par téléphone, par messages. Ç’a été un énorme succès.»

Selon Mychèle Poitras, en plus de permettre aux gens de goûter à ce que la province a à offrir en termes de bière, un festival comme le Funk & Bier donne aussi l’occasion aux brasseurs de plus petite envergure de se faire connaître à plus grande échelle.

«On a des microbrasseries qui ne vendent pas leurs produits ici alors des expériences comme ça nous permettent de les découvrir (…) Comme c’est un festival qui se déroule sur une journée, les gens ont le temps de se promener et de jaser avec les brasseurs.»

La soirée musicale, mettant en vedette le groupe de musique Funk, The Brooks, a aussi permis de clore le festival en beauté.

«Quoi de mieux que de la bière et de la musique Funk? Ils allaient main dans la main. C’est vraiment un grand groupe de Funk au Canada et ça nous permet de nous démarquer des autres festivals de bière qui ont leurs couleurs à eux.»

Pour Mme Poitras, il est clair que le succès de la deuxième édition est une motivation de plus dans la préparation d’un troisième festival. On ne sait toutefois pas quelle forme celui-ci prendra.

«On a des choses que l’on veut ajuster ou que l’on veut faire différemment. On a pris les commentaires des gens. Le temps nous dira si on grossira à un plus grand niveau. Il est trop tôt pour le dire. Le site est tellement beau, mais il y a tout de même une limite de personnes qui peuvent entrer dans cet espace. Si jamais on voit qu’il y a un potentiel de grandir davantage, tout est possible.»