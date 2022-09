Retour de la foire agricole du Village historique acadien: un succès retentissant!

Le grand retour de la Foire agricole du Village historique acadien après deux ans d’absence a été un succès retentissant.

Ce sont près de 5700 personnes qui ont fait le déplacement pour la 43e édition.

«Quand on reçoit 4000 personnes, c’est une bonne Foire agricole. Quand on en reçoit 5000, c’est une très bonne Foire», a affirmé l’agente des relations publiques et du marketing pour le VHA, Mylène Dugas.

«Nous sommes heureux de constater que l’intérêt de la population envers cet événement phare de notre programmation est toujours aussi grand», a déclaré le directeur général, Sylvain Godin.

«On sent que nos membres et les gens de la communauté avaient besoin de se retrouver, de renouer avec cette tradition familiale et de vivre un moment de réconfort.»

L’encan, qui comptait 80 items, a généré des bénéfices de 13 000$. L’achat le plus important a été un jeune veau qui s’est vendu à 1300$.

Un des items les plus impressionnants fut une bouteille de gin de la Distillerie Fils du Roy datant de 2017. Elle a été spécialement produite pour souligner le 40e anniversaire du VHA.

L’enchère, qui s’est conclue à 500$, a été remportée par Serge Duguay, qui avait déjà acheté la même bouteille à deux autres reprises. Il l’avait à chaque fois redonné au VHA pour qu’elle puisse retourner dans l’encan l’année suivante. En 2019, il l’avait payée 350$.

Les revenus de cette enchère seront versés à une œuvre caritative de la région.

La vente de légumes et de conserves a aussi été très satisfaisante pour la ferme familiale de Grande-Anse, Légumes chez Reno.

L’entreprise a fourni tous les produits, légumes et conserves, au VHA, une première pour l’événement.

«On est content d’avoir participé à la Foire agricole, nous a fait part le propriétaire de la ferme, Reno Poirier. On est très satisfait de notre première expérience.»

Cet événement marque la fin de la saison pour le Village historique acadien. La 46e année d’activités du site se conclura le samedi 17 septembre.

La saison des marcheurs commencera le lendemain de la fermeture. Il sera alors possible de se balader sans frais dans le Village jusqu’au mois d’avril.