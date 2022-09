Un ancien maire de Kedgwick retrouvé sans vie

L’homme âgé de 91 ans qui manquait à l’appel à Kedgwick depuis samedi a été retrouvé sans vie mardi.

Normand Mallais a été retrouvé en début d’après-midi mardi à la suite d’une battue communautaire.

M. Mallais avait été vu pour la dernière fois le 10 septembre vers 16h sur la rue Notre-Dame à Kedgwick. Sa disparition a été signalée à la police le 12 septembre. Lundi, des équipes de la GRC comprenant des membres ainsi qu’un maître chien au sol, et aussi un hélicoptère ainsi qu’un drone en support aérien, avaient été dépêchées sur les lieux.

La GRC a confirmé que la dépouille du nonagénaire a été découverte vers 14h45 par un citoyen de la communauté participant à la battue dans un sentier pédestre près de la rue Saint-Camille.

«C’était tout près d’une zone que nous avions ratissée, mais nous n’avions pas été suffisamment loin. Il nous manquait malheureusement un peu de distance», exprime le maire de Kedgwick, Éric Gagnon.

Le ratissage a débuté ce matin. Un poste de commande de fortune a pour l’occasion été installé à la Salle du Citoyen. Au plus fort en matinée, de 80 à 100 personnes participaient à la battue.

«Nos pensées vont aux proches et à la famille du défunt. M. Mallais était un bon monsieur, un ancien maire de la municipalité de Kedgwick d’ailleurs. C’est une situation vraiment triste. En même temps, on est heureux de l’avoir retrouvé et d’avoir pu le ramener à sa famille», ajoute M. Gagnon.

S’il salue l’implication de ses citoyens et du département des Ressources naturelles, celui-ci avait toutefois des mots plus durs à l’encontre de la GRC qui a tardé, selon lui, à reprendre les recherches mardi.

«En temps normal, ils auraient dû être là dès la première heure ce matin, avec l’hélicoptère et les chiens pisteurs. Mais c’est nous qui avons dû prendre les choses en main et coordonner le tout, et ce n’est pas normal. On aurait grandement apprécié avoir l’expertise d’un policier d’expérience sur place pour bien faire nos recherches au lieu d’y aller à l’aveuglette», déplore le maire.

À la GRC, on maintient avoir fait les choses dans les règles.

«Nous n’avons pas pu nous servir de notre soutien aérien en matinée (mardi), car il y avait trop de brume. L’hélicoptère était d’ailleurs en chemin lorsqu’on a appris la découverte du corps. Mais sinon, on a été sur place dès le début. On a géré ce dossier depuis lundi. C’est un travail d’équipe et beaucoup d’efforts ont été déployés tant de notre part que de celle de nos partenaires et de la communauté», soutient René Labbé de la GRC de Campbellton.

Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès de l’homme. La police ne croit pas qu’un acte criminel soit à l’origine du décès.