Une maison de 122 ans tient toujours debout à Pigeon Hill

Elle date de plus de 122 ans, figure parmi les plus anciennes maisons de Pigeon Hill, sur l’Île de Lamèque, et tient fièrement debout au sommet d’une butte sur la rue Henri.

La vieille maison où vivait Ernest Chiasson à Pigeon Hill, la dernière famille à l’avoir habitée, attire encore les regards. Elle pique la curiosité des touristes et visiteurs de passage dans le secteur qui s’arrêtent pour la prendre en photo.

Le fils d’Ernest, Jacques Chiasson, vit à proximité de la maison et assure l’entretien de ces lieux où vivait sa famille.

«Moi je suis rentré là-dedans à six ans, et je suis rendu à 73 ans», affirme-t-il.

«C’est un architecte qui a fait ça», informe M. Chiasson. En fait, cette maison a été construite par Pierre-Eucher Duguay, communément appelé Eucher. Parmi les réalisations de l’architecte, on note la construction de l’église de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, ainsi que la fameuse église Sainte-Cécile à Petite-Rivière-de-l’Île.

«Mon oncle Léon a marié la fille à Eucher et il a acheté cette maison-là. Son beau-père lui a vendu», explique Jacques Chiasson.

«Mon oncle Léon a eu comme 10 enfants qui ont tous été élevés là, poursuit-il. Il y avait une grosse ferme là-dessus. On avait une grange de 100 pieds de long. Il a élevé sa famille jusqu’à ce qu’il s’en aille travailler en Ontario. Toute sa famille l’a suivi.»

Le père de Jacques Chiasson, Ernest, a ensuite acheté la maison de Léon. «On est tout le temps restés là après. Mon père a élevé sa famille là.»

Malgré l’âge avancé de la maison, Jacques Chiasson n’éprouve aucune crainte à se rendre à l’intérieur. «Je vais te dire une chose mon garçon, la moitié de Pigeon Hill va mourir, et la maison va être là. Je te le dis, c’est fait solide!», lance-t-il.

Son frère Eloi Chiasson, qui vit en Ontario, est maintenant le propriétaire des lieux.

La photo de cette maison apparaît d’ailleurs dans le livre d’histoire de Gisèle Haché Savoie, intitulé: Mémoire d’un peuple en action – Paroisse Saint-Raphaël, paru en 2017.

«Ils l’ont toujours appelé Ludger, mais il a été baptisé sous le nom de Pierre-Eucher», précise l’auteure Gisèle Haché Savoie, à propos du bâtisseur de la maison. Il était le fils de Pierre Duguay et de Maurille Savoie.

Selon Mme Haché Savoie, la construction de la maison date d’avant les années 1900. «C’est au début des années 1900 qu’il a travaillé sur le presbytère de Lamèque et qu’il a travaillé sur notre église. Toutes les activités qu’il a faites dans mon livre, c’est tout au début des années 1900», informe celle qui demeure à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Elle ajoute que le bâtisseur était parmi les premiers à posséder une scierie à Pigeon Hill. «Il était équipé d’une scierie avec raboteuse, scie à découper, tour à bois, une primeur qu’ils disaient sur l’Île Lamèque», annonce-t-elle.

D’après l’auteure, il y avait sept chambres à coucher dans l’étage du haut de cette maison, ainsi qu’un bel escalier en poteaux tournés.

Décorée pour l’Halloween

Allain Guignard de Haut-Lamèque a été élevé dans cette maison lorsqu’il était jeune. Une fois, pour attirer l’attention à l’Halloween, lui et un de ses amis se sont déguisés et sont allés à l’intérieur de la vieille maison. Ils ont apporté quelques lumières et un truc pour faire de la boucane. «Ça faisait comme 20 ans que la maison était abandonnée», raconte-t-il.

Victimes de leur succès, ils ont continué à occuper les lieux pour l’occasion au cours des années suivantes. Grâce à des bénévoles, ils en ont fait une maison hantée. «Ça venait de partout pour venir voir ça», se rappelle M. Guignard.

Ce dernier a mis fin à cette tradition de l’Halloween pour des raisons de sécurité.