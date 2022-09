Vitalité recrutera trois oncologues d’ici deux ans

Le Réseau de santé Vitalité embauchera trois oncologues d’ici juillet 2024 au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton. Il remplacera ainsi en partie les quatre spécialistes du cancer qui ont remis leur démission en 2022 et en 2021.

Le premier des trois oncologues débutera en novembre prochain, un autre en juillet 2023 et un troisième en juillet 2024.

Le département d’oncologie du CHU Dumont comptera ainsi une équipe de sept oncologues, au lieu de neuf, comme voulu par Vitalité. Le Réseau de santé poursuit donc ses activités pour attirer d’autres spécialistes.

«Les efforts de recrutement du Réseau continuent de porter leurs fruits, par le biais des foires à l’emploi, des affichages en ligne et des promotions au sein des différentes instances universitaires», affirme par courriel la vice-présidente aux affaires médicales, Natalie Banville.

Spécialistes à remplacer

Après le départ de trois oncologues en juin et en mai, suivant une autre démission en 2021, près de 1200 patients ont perdu leur spécialiste. Ils ont toutefois obtenu un suivi auprès d’autres médecins du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et de l’Hôpital de Moncton.

La PDG de Vitalité, France Desrosiers, a évoqué des relations de travail laborieuses ainsi que des insatisfactions causées par les conditions de travail et la rémunération pour expliquer deux de ces démissions, selon Radio-Canada.

«Le Réseau procède à des entrevues de départ qui servent notamment à identifier les opportunités d’amélioration. Les détails demeurent cependant confidentiels, puisqu’ils contiennent de l’information personnelle spécifique aux ressources humaines», précise Dre Banville.

La pandémie a causé des difficultés aux médecins. Un sondage national indique que 60% des 4000 personnes interrogées (docteurs, résidents et étudiants en médecine) estiment que leur santé mentale s’est empirée depuis 2020.

La professeure à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, Claire Johnson, a trouvé des résultats cohérents au Nouveau-Brunswick, parmi 120 fournisseurs de soins primaires (des médecins de famille, par exemple). Ils sont 57% à rapporter une détérioration dans leur satisfaction au travail et 53% à faire part de symptômes d’épuisement professionnel, selon son article en évaluation par les pairs.

«L’expérience-employé se situe au premier plan des priorités de la direction du Réseau, assure Dre Banville. Nous sommes tout aussi conscients de l’importance du recrutement que celui d’offrir à notre personnel un environnement de travail propice à la collaboration, favorisant des relations de travail saines et productives.»

Patients à rassurer

Quoi qu’il en soit, Joanne Belliveau est très contente que Vitalité embauche trois oncologues durant les deux prochaines années.

«Il faut se faire diagnostiquer avant que le cancer s’implante trop dans le corps, explique la membre de l’équipe ‘tit Bateau, qui rassemble des survivantes du cancer du sein à bord d’une embarcation à rames. Il ne peut jamais y avoir assez d’oncologues!»

L’habitante de Grand-Barachois juge très rapides les soins qu’elle a reçus au début des années 2000 au CHU Dumont (chimiothérapie et radiothérapie).

«Il y avait beaucoup d’employés, qui vous donnaient le sentiment d’être la seule personne au monde à cette époque, raconte la septuagénaire. Je parle avec des femmes diagnostiquées récemment. Elles subissent un peu d’attente, sans danger de mort, mais plus longue qu’avant. Ce n’est jamais assez rapide quand tu as un cancer, parce que tu as tellement peur!»

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr MacMillan, juge encourageant le recrutement de Vitalité.

«L’attente pour remplacer les postes vacants peut paraître extrême et n’est certainement pas idéale, mais étant donné l’offre limitée de spécialistes à travers le pays et la demande considérable pour leurs services, elle n’est pas surprenante, note-t-il. Nous voulons remercier les autres oncologues de la province qui s’assurent que les patients aient les soins dont ils ont besoin.»

Encadré : Hospitalisations écourtées à Vitalité

Le Réseau de santé Vitalité met en place une stratégie de courts séjours chirurgicaux (durant de 24 à 36 heures). Il a ainsi évité plus de 2000 jours d’hospitalisation depuis 2018.

L’organisme obtiendrait d’excellents résultats: priorisation des patients plus efficace, plus grand nombre de certaines chirurgies effectuées, conservation de lits pour les cas les plus complexes, stabilisation voire réduction des temps d’attente.

«Il s’agit de désigner des lits d’hospitalisation de courte durée pour certains patients admissibles qui, après avoir subi une chirurgie, ont besoin d’une courte période de surveillance ou de soins avant d’obtenir leur congé», a expliqué Dre Jocelyne Hébert, directrice médicale responsable du secteur de chirurgie.

Les unités de courts séjours chirurgicaux accueillent par exemple des cas de bariatrie, d’urologie, de gynécologie et d’orthopédie (certaines chirurgies de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale).

Il y a huit lits d’hospitalisation de courte durée au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton et trois lits à l’Hôpital régional Chaleur.

«À Bathurst, on prévoit même augmenter le nombre de lits à huit au cours de la prochaine année», a précisé Dre Hébert.

Le Réseau de santé veut aussi mettre cette initiative en œuvre dans les zones Nord-Ouest et Restigouche.