Chasse à l’orignal: les chasseurs déjà à l’assaut de la forêt

Organiser le chalet, les lieux de chasse, observer les éventuelles proies… Bien que les premiers coups de feu n’auront lieu que mardi prochain au petit matin, de nombreux chasseurs ont déjà pris la route des bois afin de préparer le terrain.

C’est le cas notamment de Fernand Ouellet de Campbellton, chroniqueur sportif bien connu à la radio locale (Sommet FM) depuis plus de deux décennies.

Celui-ci a pris la route mercredi en direction de son chalet dans le Southeast près de la rivière Upsalquitch. Il en sera à sa 54e année consécutive à prendre part à la chasse.

«Plus jeune, j’accompagnais mon père et son groupe d’amis. J’étais plus là comme observateur par contre», relate-t-il.

S’il souligne plus de cinq décennies de chasse cette année, toutes n’ont toutefois pas été envers l’orignal. Dans les années 60 en effet, la chasse au chevreuil était plus populaire auprès des amateurs.

«À l’époque, il y avait beaucoup plus de chevreuils que d’orignaux. Mais au fil des ans, avec le braconnage et les coupes à blanc, les conditions sont devenues plus propices aux orignaux qui ont vu leurs populations exploser. Je devais avoir 25 ou 26 ans la première fois qu’on a chassé l’orignal. Et depuis, je n’en ai pas manqué une», raconte l’homme de 69 ans qui, chaque année, attend ce retour en forêt avec grande impatience. En fait, encore aujourd’hui, celui-ci fait les deux, l’orignal et le chevreuil.

Ces parties de chasse, c’est davantage pour l’expérience, la forêt et la gang que pour la viande de l’animal qu’il avoue ne consommer qu’en petite quantité.

La chasse à l’orignal avec son groupe est d’ailleurs un rituel en soi.

«On se lève à 5h du matin et à 5h30 on est déjà dehors dans le bûcher à attendre notre proie. Puis notre calleux officiel se met au travail. Le soir, on se retrouve au camp pour manger et jouer aux cartes. On a ben du fun», souligne-t-il.

L’an dernier, le groupe a atteint sa cible tôt le tout premier matin de l’ouverture de la chasse. À 7h05 pour être précis.

Pour cette partie de chasse, M. Ouellet sera notamment accompagné de son garçon et deux de ses petits-fils, sans oublier plusieurs amis qui le suivent en forêt depuis plusieurs années. L’activité sera néanmoins un brin nostalgique cette fois puisqu’un de ceux avec qui il chassait depuis 52 ans est décédé il y a une semaine à peine.

Il va de soi qu’au cours de toutes ces années de chasse, M. Ouellet n’a pas chaque fois été le titulaire de la licence. Celui-ci estime avoir obtenu ce privilège à moins d’une dizaine de reprises, ce qui est tout de même plus qu’acceptable.

«Obtenir sa licence, c’est une luck. Chaque année, j’applique et je fais appliquer ma femme et ma fille. À mon avis, il faudrait revoir ce système afin de donner une chance plus égale à tout le monde, aux vrais chasseurs. Jamais je ne croirais qu’il n’y a pas une autre façon de faire qui serait meilleure qu’un tirage au sort», déplore le chroniqueur qui dénonce cette situation depuis belle lurette, en privé et sur les ondes.

N’empêche, au cours des 15 dernières années, lui et son groupe ont réussi à récolter 25 bêtes, certaines années ceux-ci ayant plus d’une licence en poches. Une année en particulier, ils en ont compté jusqu’à cinq.

S’il est impatient de partir en chasse, celui-ci avoue toutefois que c’est un peu trop tôt à son goût. Il fait plus ainsi plus chaud en forêt, ce qui n’est pas l’idéal, ni pour les chasseurs ni pour les proies.

«La chaleur fait en sorte que ça accentue les risques que la viande devienne avariée. Il faut alors vraiment se dépêcher pour la sortir du bois», indique M. Ouellet.

En chiffres

Cette année, la saison de la chasse à l’orignal se déroule du 20 au 24 septembre. Un total de 5107 permis ont été mis à la disposition des amateurs. Il s’agit du plus grand nombre de permis octroyés depuis 1995. Le quota de prise l’an dernier avait été fixé à 4817, soit 1% de plus que l’année précédente (2020).

Selon la province, deux principaux facteurs déterminent le nombre de permis qui sont délivrés chaque année, soit la taille de la population d’orignaux et le taux de succès de nos chasseurs. La hausse du nombre de permis laisse donc entendre que le cheptel d’orignaux dans la province est en bonne santé.

En 2021, 3017 orignaux ont été abattus lors de la période de la chasse. Le taux de réussite générale des chasseurs a été de 62%. C’est sans surprise, c’est dans les zones 7, 2 et 3 – toutes au nord de la province – où le plus grand nombre de bêtes a été récolté, soit respectivement 341, 315 et 305 orignaux.

Le record de la plus grande récolte remonte à 2020 avec 3905 bêtes abattues.

– Gracieuseté

Histoire de chasse: lorsque la faune contre-attaque

On ne va pas à la chasse ainsi pendant 54 ans sans se faire quelques ennemis… Certains même viennent d’outre-tombe.

En 2020, lors de la toute première journée de chasse, tel un fantôme, la faune a pris une petite revanche sur M. Ouellet. Alors que ce dernier relaxait sur le sofa en attendant que le reste de son groupe se lève, une énorme tête de chevreuil empaillé qui ornait le chalet s’est soudainement détachée du mur. Elle lui est atterri en plein visage.

«Sur le coup, je ne savais pas ce qui m’arrivait. J’étais persuadé de me faire attaquer par un ours», relate aujourd’hui le chasseur en riant. Sur le coup toutefois, il a trouvé la situation beaucoup moins drôle.

Résultat de cette chute: une profonde coupure au visage, l’os du nez et celui de la mâchoire fracturés, ainsi que plusieurs dents en moins. Malgré l’importance des blessures, celui-ci n’a pas voulu troquer sa partie de chasse pour l’urgence de l’hôpital.

«Je me suis remis le nez en place et pour le reste, j’ai mangé de la soupe pour le reste de la semaine. Je ressemblais à une momie, mais je n’ai pas manqué ma chasse. C’était toute une expérience», ajoute-t-il.