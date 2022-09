L’école Petite-Rivière sous le pic des démolisseurs

La démolition de l’école Petite-Rivière, située dans le secteur de Sainte-Anne-du-Bocage à Caraquet, a commencé mercredi.

L’établissement a été ouvert dans les années 40 et servait d’école pour les enfants du Haut de Caraquet. Sa vocation scolaire s’est terminée dans les années 1980 à la suite de l’ouverture de l’école Marguerite-Bourgeoys.

Le bâtiment est alors cédé à un organisme à but non lucratif qui y ouvre un atelier de fabrication et de réparation de reliures jusqu’à son abandon, dans les années 2000.

L’école a été acquise par la Ville de Caraquet en 2018. Le gouvernement provincial l’avait cédé à un prix très abordable. La municipalité souhaitait faire de l’édifice un endroit à logements.

Il s’agira cependant d’un «cadeau empoisonné», comme le décrit le maire Bernard Thériault. Parce que non seulement le lieu était trop délabré pour être rénové convenablement, mais il était contaminé à l’amiante. La décontamination a pris beaucoup de temps et a fini par coûter 80 000$, soit plus que l’achat de l’édifice.

Malgré l’aĝe de l’établissement, il a été jugé qu’il n’avait pas un côté assez patrimonial pour être gardé et sa destruction a été permise.

«Elle a probablement une valeur sentimentale pour le monde qui a étudié là, mais elle n’a pas une grande valeur patrimoniale, ajoute le maire.»