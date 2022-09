Les résultats scolaires chutent lourdement au N.-B.

Le taux de réussite de la plupart des évaluations provinciales réalisées dans les écoles francophones recule nettement. Sans surprise, les apprentissages des élèves ont souffert des perturbations engendrées par la pandémie.

Globalement, le rendement des élèves concernant les apprentissages jugés essentiels a décliné depuis que la COVID-19 a frappé en mars 2020.

Seulement 61,6% des élèves francophones de 2e année atteignent le niveau attendu en lecture à haute voix. En 2018-2019, le taux de réussite était de 74,8%. Dans le plan d’éducation de 10 ans, publié en 2016, on prévoyait atteindre un taux de 90% en 2025-2026.

Seulement 54,1% des élèves de 6e année ont obtenu les résultats attendus en mathématiques, contre 71,9% en 2018-2019. Le taux de réussite plonge aussi de façon importante pour l’examen de mathématiques de 3e année, l’examen d’écriture de 7e année et celui de mathématiques de 8e année. Seuls les taux de l’examen de lecture de 3e année et de l’examen d’écriture de 7e année ont légèrement augmenté.

En raison des fermetures d’écoles, toutes les évaluations n’ont pas pu être réalisées en 2019-2020, et aucun résultat n’était disponible pour 2020-2021.

Ces données ne surprennent pas du tout Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. «Il n’y a rien d’étonnant étant donné le contexte scolaire des deux dernières années. S’il en avait été autrement, nous aurions été enclins à interroger la validité des évaluations.»

Les résultats d’apprentissage dans le secteur anglophone sont demeurés plus stables, mais la comparaison n’est pas pertinente, car les niveaux concernés et les évaluations ne sont pas identiques.

Le ministre Dominc Cardy a indiqué vouloir donner quelques semaines aux acteurs du système scolaire pour mieux évaluer les besoins en matière de rattrapage.

Pour Luc Caron, directeur général du District scolaire francophone Sud le terme n’est pas à l’ordre du jour. Il prévient qu’il ne faudra pas compter sur une «solution miracle», mais plutôt sur un «ensemble d’interventions.»

«Le mot d’ordre, c’est s’assurer que les enfants soient heureux et soient bien à l’école et qu’ils s’épanouissent», lance-t-il.

«Je n’aime pas trop parler de rattrapage, ça implique une sorte de course. Tout de suite, on ne veut pas faire de course. On a des jeunes qui ont vécu des situations difficiles pendant la pandémie, on doit les prendre où ils sont et les faire cheminer au plus haut de leur potentiel. On veut s’assurer de les mettre dans les meilleures conditions.»

Le message est semblable du côté de l’AEFNB. «Ce qui nous préoccupe le plus, c’est la santé mentale et le bien-être des élèves, avant de leur taper sur la tête et de leur dire d’apprendre, il faut savoir s’ils sont bien à l’école, s’ils sont en mesure d’apprendre. Ce qu’on souhaite c’est de la stabilité pour la suite et des ressources supplémentaires», exprime Nathalie Brideau.

L’écart se creuse

Chantal Varin, directrice générale de l’Association francophone des parents du N.-B., n’est pas tout à fait de cet avis.

«Lorsqu’on a sondé les parents en janvier 2022, 62% étaient préoccupés par les retards d’apprentissage. On savait que l’enseignement à distance accentuait le fossé entre les élèves, on aurait souhaité un plan de rattrapage dès la rentrée.»

Sylvie Blain, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, abonde dans ce sens. «Il faudrait un plan de rattrapage clair pour guider les enseignants et définir les priorités», croit-elle.

«Il faut du personnel spécialisé pour aider les élèves en difficulté et des livres jeunesse de bonne qualité dans les classes.»

L’universitaire s’alarme du fait que le nombre d’enfants en très grande difficulté ait progressé rapidement. «Les élèves le plus affectés par le confinement et l’absence d’apprentissage, ce sont les élèves les plus vulnérables. Les enfants qui grandissent dans une famille où on valorise la lecture finiront pas rattraper leur retard.»

En 2019, les tests PISA (programme international pour le suivi des acquis) indiquaient que les élèves de la province avaient obtenu des notes nettement inférieures à la moyenne nationale.

Sylvie Blain rappelle à quel point le développement de compétences en littératie au primaire est primordial. Des difficultés en lecture peuvent par exemple compromettre la compréhension des problèmes mathématiques et peser tout au long du parcours scolaire d’un élève.

«Ça a des répercussions sur toutes les matières. La lecture est la porte d’entrée vers tous les savoirs», insiste la professeure.

«À plus long terme, ça a un impact sur notre province en entier. Tous les emplois requièrent un niveau minimum en littératie. Si elles ne sont pas résolues, des difficultés de lecture en début de parcours scolaire ont un impact sur la productivité au travail, mais aussi sur la santé.»

Mme Blain conseille aux parents d’encourager la lecture à la maison autant que possible, sans chercher à reproduire le rôle de l’enseignant.

«Les parents sont là pour être des modèles, dit-elle. Il faut que les enfants les voient tenir un livre ou un journal, il faut les amener à la bibliothèque, lire avec eux, leur montrer que la lecture est une activité plaisante!»