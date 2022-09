Saint-Antoine sous son plus beau jour d’automne

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Il ne reste plus que quelques jours avant le lancement du Festival couleurs d’automne de Saint-Antoine, qui se déroulera du 17 au 25 septembre.

Selon le comité organisateur, l’objectif le plus important de cet événement festif est de créer un rassemblement communautaire entre les citoyens et les gens de l’extérieur, en plus de stimuler l’économie locale.

Au fil des années, le Festival couleurs d’automne a évolué. Il est maintenant réparti sur deux fins de semaine.

C’est le 21e anniversaire de l’événement cette année.

«Ça fait longtemps qu’on travaille dessus, indique Joel Goguen, directeur des événements et des communications au Village de Saint-Antoine. Jusqu’à maintenant on a de belles activités.»

Le coup d’envoi sera donné avec des activités physiques à compter de 9h le samedi 17 septembre avec Chris et Natalie Doucet, à la patinoire Fernand-Léger. Le tout sera suivi d’un concours style “pageant” à compter de 18h30 à l’école Camille-Vautour, ainsi que d’un Fiddledoo de 14h à 16h et d’une soirée de danse sociale de 20h à 22h30 au Club d’âge d’or.

Parmi les autres activités au programme, on note le déjeuner communautaire qui sera servi le dimanche 18 septembre de 8h à 11h30 au Club d’âge d’or. L’exposition de voitures anciennes appelée Show ‘N’ Shine aura lieu la même journée de 10h à 15h à Renauds Mills.

«À partir de 15h, les chars se mettent en ligne et ils font une parade sur la rue Principale», explique Joel Goguen.

Par ailleurs, c’est la première fois que le Festival couleurs d’automne se déroule alors que le circuit pump track est complété. Les organisateurs prévoient tenir deux sessions sur ce nouveau circuit: la première lors de l’ouverture du festival, le samedi 17 septembre à compter de 10h, ainsi qu’une autre le samedi 24 septembre à la même heure.

Le nouveau circuit destiné aux bicyclettes motocross ou BMX est ouvert officiellement depuis le 11 juin.

«On veut encourager les gens à l’essayer au moins», dit le porte-parole du Village de Saint-Antoine.

Des activités sont organisées tout au long de la semaine à la Bibliothèque publique Omer-Léger de Saint-Antoine.

Le jeudi 22 septembre, de 19h à 21h, il y aura présentation d’un spectacle de Roland Gauvin et ses amis au Centre communautaire de la municipalité.

Pour sa part, Gary Donell sera en spectacle au restaurant Paysan le 23 septembre de 18h à 21h.

Le samedi 24 septembre, il y aura un rallye automobile dans les rues du village. Selon Joel Goguen, les organisateurs ont l’habitude d’avoir une bonne participation pour cette activité qui débutera au Centre communautaire.

En soirée, une danse graffiti des années 60, 70 et 80 est prévue à compter de 20h avec Cool Breeze au Club d’âge d’or de Saint-Antoine. Les participants sont invités à s’habiller comme à l’époque de ces belles années.

Les festivités prendront fin le dimanche 25 septembre avec la Journée communautaire de 10h30 à 13h30 au Parc Gilbert-Léger.

Mario Doiron, alias Monsieur Cârotte, présentera une session d’agriculture de 14h à 15h au Centre communautaire.

«C’est de quoi de nouveau qu’on a ajouté cette année. Il y a beaucoup de monde dans le village qui ont un jardin», informe le directeur des événements et des communications.