Un homme aspergé d’herbicides par un hélicoptère

Un homme affirme avoir été aspergé par un hélicoptère effectuant des manœuvres d’épandage d’herbicides en forêt.

Andy MacNeil roulait à bord de sa camionnette en compagnie de son chien, le 3 septembre dans le secteur d’English Settlement, à quelques dizaines de kilomètres de Fredericton. En route pour son chalet, il dit avoir été aspergé d’herbicides par un hélicoptère.

«Je conduisais tranquillement, les fenêtres baissées, lorsque j’ai vu un hélicoptère passer au-dessus de moi avec une traînée derrière elle. C’est tombé peu à peu sur mon pare-brise puis ça s’est infiltré à l’intérieur par les fenêtres. J’ai eu cette substance partout sur moi, sur mes vêtements, dans mon véhicule. Bien entendu, mon chien et moi l’avons respirée», témoigne le conducteur.

Selon lui, l’erreur pourrait être aussi banale qu’une mauvaise lecture GPS de la part du pilote d’hélicoptère. Mais il estime que les travaux d’épandage ne devraient jamais avoir lieu aussi près des routes.

«Ce qui me choque, c’est que nous étions sur une route publique et que personne n’a jugé bon de la fermer le temps des manœuvres. L’endroit aurait dû être marqué, des gens auraient dû se trouver au sol pour empêcher le trafic. Si j’avais su que de l’épandage de produits chimiques était pour avoir lieu dans ce secteur, je n’y serais pas allé», mentionne M. MacNeil.

Il doute être le seul à avoir été aspergé de la sorte, mais avoue que c’était la première fois qu’il voyait des équipes dans ce secteur.

En parlant avec un citoyen du secteur, il a pris connaissance de l’endroit où se trouvaient les membres de l’équipe effectuant l’épandage.

«J’ai confronté le pilote et les deux autres membres d’équipage, et tous semblaient vraiment surpris de l’erreur et se confondaient en excuses d’avoir arrosé quelqu’un», raconte-t-il.

À leur suggestion, il a contacté la compagnie responsable des travaux d’épandage, la Forest Protection Limited. Celle-ci se serait également confondue en excuses avant de lui proposer de remplacer ses vêtements ainsi que de faire nettoyer son véhicule.

«Je ne sais pas encore ce que je vais faire, jusqu’où je vais porter l’affaire. Mais une chose est certaine, c’est définitivement un cas de négligence», estime M. MacNeil.

Depuis l’incident, celui-ci affirme ne pas avoir d’irritation ou encore expérimenté de problèmes respiratoires particuliers. Cela ne l’empêche toutefois pas d’être inquiet.

«Ça reste des produits chimiques», dit-il.

«J’ai apporté mon chien chez le vétérinaire par précaution. On dit que ce produit n’est pas nocif pour l’humain, mais quand tu regardes les réservoirs, un signe indique que c’est mauvais pour les animaux. Les gens qui le manipulent portent également des gants et des masques», souligne-t-il.

Incident regrettable

Contacté par l’Acadie Nouvelle, la compagnie Forest Protection Limited qualifie cet incident d’extrêmement regrettable.

« Les incidents impliquant un membre du public exposé à la dérive de pesticides résiduels en dehors d’une zone de traitement désignée sont extrêmement rares, et nous avons mis en place de nombreuses mesures de protection pour nous assurer que cela ne se produise pas », a écrit un porte-parole de FPL.

Il ajoute qu’une enquête a été déclenchée et que, suite à celle-ci, FPL a décidé de résilier l’accord avec l’applicateur aérien sous-traitant (GDG Aviation) en plus de mettre fin au contrat de son superviseur sur place.

FPL confirme avoir accepté de rembourser M. MacNeil pour les frais associés au nettoyage de son véhicule et au remplacement des vêtements ou autres articles qui ont reçu des résidus de pesticides.

«Le programme de traitement commence généralement à la mi-août et se termine la semaine précédant la chasse annuelle à l’orignal au Nouveau-Brunswick. En raison d’une météo favorable, le programme s’est terminé le 7 septembre», précise le porte-parole.