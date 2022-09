Des cendres volcaniques avec un grand potentiel de création d’emplois à Dalhousie

Un projet de carrière/mine de pouzzolane est actuellement à l’étude dans le secteur de Dalhousie. Si le potentiel s’avère aussi intéressant qu’on le croit, ce projet pourrait s’avérer un important créateur d’emploi au Restigouche, et ce pour plusieurs décennies.

La pouzzolane, ça vous dit quelque chose?

Il s’agit d’une roche volcanique aux utilisations multiples, notamment en agriculture et en construction. Elle s’avère notamment un excellent moyen de filtration des eaux et peut même être utilisée l’hiver sur les routes au lieu du sel.

Au Nouveau-Brunswick, cette roche est présente au Restigouche en raison de son passé volcanique. Le mont Sugarloaf a déjà été un volcan actif il y a de cela plus de 450 millions d’années. Son éruption a laissé d’importants dépôts de cendres volcaniques plus à l’est, notamment les secteurs de Point-La-Nim et Dalhousie.

Le projet est mené conjointement par les compagnies québécoises CIMBEC et Carboniq. Ceux-ci souhaiteraient exploiter ce gisement principalement pour abaisser l’empreinte carbone de l’industrie des cimenteries. Cette roche a en effet la chimie nécessaire pour remplacer une partie (entre 25% et 30%) du clinker servant à la fabrication de ciment.

Ce produit (clinker) est responsable de la majeure partie de la consommation d’énergie des cimenteries et de leurs rejets de gaz à effet de serre. À l’opposé, la pouzzolane possède les mêmes caractéristiques tout en étant disponible simplement en l’excavant et en la broyant finement, sans ajout de chaleur.

«C’est un projet qui s’inscrit dans la lutte aux changements climatiques, qui contribuerait à la décarbonisation de l’industrie du ciment qui se trouve être un des grands émetteurs au pays. En diluant ainsi le ciment Portland avec de la pouzzolane, on épargnerait énormément en rejets de Co2 tout en confectionnant un produit de même qualité, sinon même meilleure», explique Réjean Carrier de Carboniq, firme qui se spécialise dans la décarbonisation d’entreprises.

En épargnant au niveau énergie, l’utilisation de la pouzzolane s’avérerait également intéressante au niveau économique pour les cimenteries, un autre facteur d’intérêt.

Depuis quelques mois, les promoteurs du projet effectuent la récolte de données géologiques (forages) dans le secteur en question afin de bien comprendre l’ampleur du gisement de pouzzolane, sa géométrie, et pour analyser son potentiel d’exploitabilité. Mais déjà, selon M. Carrier, les résultats préliminaires laissent entendre qu’il pourrait être prometteur.

«On fait également du travail afin de déterminer les caractéristiques environnementales de la région afin de comprendre avec quelles contraintes on devra composer lors de la phase du développement du projet», dit M. Carrier.

Il note que l’acceptabilité sociale jouera également un rôle déterminant dans la suite des choses.

«C’est prématuré pour le moment de faire des projections tant que nous n’avons pas compris ce que nous avons sous les yeux, mais si cela rencontre nos projections, ce projet aurait définitivement le potentiel d’apporter une bonne activité économique dans la région de Dalhousie et des environs», soutient-il.

M. Carrier indique que le portrait du projet se précisera d’ici la fin de l’année. S’ensuivra la confection d’une étude de faisabilité qui devrait être complétée au milieu de 2023.

Enthousiasme

À Dalhousie, la perspective de revoir une activité industrielle sur son territoire est alléchante.

«Ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous et la région. Ce serait vraiment une excellente nouvelle», s’exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

C’est qu’en plus de fournir des emplois intéressants, elles relanceraient un brin les opérations du port de mer de la ville et même du réseau ferroviaire, deux modes de transports actuellement sous-utilisés. Il est même question de pouvoir réhabiliter l’ancien terrain de la compagnie Olin Chemical, un site inutilisable sinon pour une vocation industrielle.

«Si tout va comme on l’espère, le site pourrait être exploité pendant une centaine d’années. Cette industrie pourrait donc avoir presque autant d’impact que notre ancienne papetière», affirme le maire avec espoir.

Selon lui, le projet pourrait frôler les 500 millions $.

«C’est le genre de projet qui a le potentiel de changer – pour le mieux – l’économie de notre région au complet. On parle de bons emplois, d’argent injecté dans la communauté, de familles qui viennent s’installer ici et qui contribueront à maintenir nos services», dit le maire qui rêve de ce retour à la prospérité régionale.

Compatibilité

Il faut dire qu’à la suite des fermetures coup sur coup du moulin d’AbitibiBowater et de la centrale d’Énergie NB, Dalhousie avait pratiquement fait son deuil de l’activité industrielle. Au cours des dernières années, le conseil avait davantage orienté ses efforts afin de transformer la ville en milieu familial et touristique.

Selon le maire, ce projet serait toujours compatible avec cette volonté de changement.

«On vise toujours de devenir plus touristique, de miser sur notre secteur résidentiel et aussi de devenir plus vert. Tout ça peut se faire en harmonie si c’est bien fait, et c’est cet équilibre qu’on cherche à atteindre. S’il y a une chose que nous avons apprise avec la fermeture d’AbitibiBowater, c’est bien de ne plus mettre tous nos œufs dans le même panier», dit-il.