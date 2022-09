Gilles Cormier veut devenir le premier maire de Cap-Acadie

Le conseiller municipal de Beaubassin-Est, Gilles Cormier, est candidat à la mairie de la nouvelle entité désignée sous le nom de Cap-Acadie.

L’entité 38 regroupe Cap-Pelé et la Communauté rurale de Beaubassin-Est. Gilles Cormier est le premier à se lancer officiellement dans la course.

«J’ai passé 12 ans comme conseiller à Beaubassin-Est. Je connais ce défi, qui est de rassembler», explique Gilles Cormier. Beaubassin-Est a été formé par la fusion de plusieurs DSL, en 1995.

Il a également siégé neuf ans au Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud. «En 2012, c’était le grand fusionnement des districts scolaires», exprime le candidat, en parlant du regroupement des districts scolaires 1 et 11.

«J’ai accumulé beaucoup d’expérience dans les regroupements et l’harmonisation des politiques. Je trouve que c’est une expérience qui va beaucoup m’aider», informe le conseiller municipal.

Gilles Cormier croit au potentiel de la nouvelle entité. «On a décidé de s’appeler une ville régionale. On va avoir une grosse population, une grande assiette fiscale. On sera aussi gros en chiffres que Shediac est en ce moment, avant la réforme municipale», observe-t-il.

«Je suis natif de Cap-Pelé et je demeure à Beaubassin-Est. Je vois les possibilités de beaux projets rassembleurs qui pourront rallier les communautés ensemble. Il y avait beaucoup de collaborations déjà entre nous. On était de proches voisins. Ça vient juste confirmer ou nous forcer à être encore plus partenaires», affirme-t-il.

Le conseiller municipal s’était présenté aux élections provinciales en 2020, sous la bannière du Parti vert. «J’avais juste eu quatre semaines pour faire campagne et j’ai vu que pour faire campagne, il faut que tu te donnes le temps», dit-il.

Il a appris sa leçon et n’a pas tardé à annoncer ses intentions lors des élections municipales de 2021, ainsi qu’en vue des prochaines élections du 28 novembre.

«J’aime croire que je suis le type qui peut rallier les forces», dit-il. À ce sujet, le résident de Beaubassin-Est croit qu’un grand défi attend la future ville régionale de Cap-Acadie, qui s’étend sur un vaste territoire.

«Il y a des gens qui vont se sentir à l’écart, avise le candidat. On embarque avec Cap-Pelé qui est peut-être plus solide, a plus d’histoire sur le plan municipal. À Beaubassin-Est, on a Grand-Barachois qui est un quartier aussi gros que Cap-Pelé, qui a une aussi grosse assiette fiscale, autant en population et qui commence aussi à se développer à un rythme semblable à Cap-Pelé. Il y a ces deux forces-là et les régions autour. Il faut s’assurer que ces régions se sentent partie de l’équipe.»

«Le gros défi et l’engagement que je me donne, c’est d’être sûr que chaque région soit bien représentée, soit écoutée et respectée», poursuit Gilles Cormier.

L’entité 38 appelée Cap-Acadie sera composée d’un maire et huit conseillers en vue des élections du 28 novembre. Les nouveaux élus entreront en fonction le 1er janvier 2023.