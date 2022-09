Higgs sous pression pour maintenir le plafonnement des loyers

Le plafonnement des augmentations de loyer à 3,8% qui prendra fin en 2023 doit être maintenu, selon des députés de l’opposition à l’Assemblée législative.

Une loi adoptée cet été a interdit aux propriétaires de logements d’augmenter le loyer de leurs locataires de plus de 3,8%.

Cette protection n’a été mise en place que pour l’année 2022, et prendra fin automatiquement le 1er janvier 2023 si le gouvernement ne modifie pas la loi à nouveau pour la prolonger.

Selon les partis d’opposition à Fredericton, l’état du marché locatif de la province justifie toujours ce contrôle des coûts.

Plusieurs locataires craignent de recevoir une augmentation substantielle de leur loyer si cette protection n’est pas renouvelée, selon le député libéral Rob McKee, de Moncton-Centre.

«Ça continue d’être une inquiétude pour les locataires. Ils sont inquiets de la fin du plafonnement qui s’en vient et ils demandent toujours des recours de notre part comme députés.»

Il estime que le gouvernement provincial devrait investir davantage pour faciliter l’accès au logement subventionné, mais aussi pour favoriser la construction de logements abordables dans le secteur privé.

Plusieurs nouveaux logements sont hors de prix pour le locataire moyen, selon lui.

«Les nouvelles constructions qu’on voit dans la région de Moncton ne vont pas répondre au besoin, ce ne sont pas des logements qui sont considérés comme abordables. Donc il y a plus de monde qui tombent entre les mailles du filet, et ça continue d’être un problème. Ça prend un plan global du gouvernement pour adresser les besoins tout au long du continuum de logement.»

La députée de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, estime que le gouvernement ne doit pas tarder.

«Il faut maintenir le plafonnement des loyers et faire une annonce aussitôt que possible pour que les locataires et les propriétaires sachent ce qui va arriver le premier janvier. Ce n’est pas acceptable de laisser ça dans l’air. Il faut avoir plus de protection pour les locataires.»

Elle affirme aussi que la loi adoptée par le gouvernement Higgs a plusieurs lacunes et qu’elle ne protège pas suffisamment les propriétaires contre les rénovictions.

La députée affirme que des promoteurs ont acheté des propriétés résidentielles dans sa circonscription avant d’expulser leurs locataires sous prétexte de rénovations, puis d’augmenter les loyers ou de revendre l’édifice.

Elle affirme qu’elle a écrit à la ministre de Service NB, Mary Wilson, pour lui demander d’instaurer davantage de protection pour les locataires.

Le groupe de pression NB ACORN organise également des manifestations à Moncton, Fredericton, Saint-Jean et Bathurst cette fin de semaine pour demander au gouvernement d’interdire les rénovictions et de prolonger le contrôle des loyers.

Jennifer Vienneau, porte-parole de Service NB, affirme que le gouvernement garde un œil sur les taux d’inoccupation des appartements, les nouvelles constructions, la croissance de la population et l’impact des initiatives gouvernementales liées au logement.

Elle indique que le gouvernement introduira des mesures supplémentaires si nécessaire.

Elle rappelle aussi que le gouvernement a limité les augmentations de loyer à une fois par an, et qu’il faut maintenant un préavis de six mois pour augmenter le loyer d’un locataire.

Le tribunal des locations résidentielles peut aussi refuser les augmentations de loyer jugées «déraisonnables». Les locataires doivent avant tout contacter le tribunal pour qu’il puisse intervenir, au 1 888 762-8600.

L’offre n’est toujours pas au rendez-vous

L’économiste Richard Saillant estime que le N.-B. n’est pas sorti du bois en ce qui a trait à l’offre de logements. Alors que la population augmente, le marché a de la difficulté à s’adapter à toute la demande.

Il affirme que la construction de nouveaux logements a augmenté en 2022, mais qu’il s’agit surtout de logements dispendieux situés dans les trois grands centres de la province. Le logement abordable en région rurale n’est toujours pas au rendez-vous, selon lui.

«Tant et aussi longtemps que la croissance de la demande excédera celle de l’offre, si on enlève le plafonnement, on se retrouvera sans doute avec une escalade plus forte des loyers.»

Il ne fallait pas s’attendre à ce qu’un gel des loyers d’un an soit suffisant pour régler le problème, selon lui.

«Je pense que l’idée de mettre un plafonnement pour une année relevait sans doute de ce qu’on peut appeler la pensée magique, de s’imaginer que le problème est à court terme, que tout ce qu’il faut c’est un peu de temps, et que l’offre de logement va s’ajuster à la demande.»

Il estime que le gouvernement provincial doit investir davantage pour rendre la construction de logement abordable plus attrayante pour les développeurs.

«Le gouvernement a déjà des programmes pour faire cela, par exemple lorsque des développeurs incluent du logement abordable, il y a des programmes de subventions. Donc peut-être qu’il faudrait être encore plus ambitieux.»