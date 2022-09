Les élus du Nord-Ouest militent pour de meilleurs services en santé 

Un groupe d’élus du Nord-Ouest ont rencontré des dirigeants du Réseau de santé Vitalité cette semaine afin de leur faire part de leurs interrogations quant à l’avenir des soins de santé dans la région et d’ouvrir les discussions sur de possibles solutions afin d’atténuer cette problématique.

Cette rencontre, les élus la demandent depuis le printemps dernier selon le maire d’Edmundston, Éric Marquis. Selon lui, l’interruption de certains services au cours de l’été – plus spécifiquement celui de la pédiatrie – est venue exacerber le problème de manque de ressources qui dure depuis bien des années.

«La demande d’une rencontre a été faite avant tout ce qui s’est produit cet été, mais c’est certain que la situation qui s’est produite à l’Hôpital régional d’Edmundston, et qui est venu affecter tout le Nord-Ouest, est venue rendre cette rencontre beaucoup plus importante.»

Les personnes présentes à cette réunion ont, entre autres, proposé de former, au cours des prochaines semaines, un comité régional qui pourrait travailler de concert avec le réseau Vitalité afin de développer de nouvelles solutions.

M. Marquis dit que trois constats majeurs sont ressortis de cette rencontre.

Il y a d’abord l’éternel manque d’accessibilité aux soins primaires, qui est, selon M. Marquis, le plus grand défi pour la population du Nord-Ouest.

«On doit trouver des solutions à court, moyen et long terme pour nous assurer que les soins primaires soient une priorité.»

Le deuxième constat a été la question du recrutement des médecins et du personnel médical qui vient en appui aux médecins.

«Il faudra trouver une façon de mettre des incitatifs sous diverses formes afin d’attirer des professionnels de la santé dans la région.»

Dans cette optique, les démarches qui devront être entreprises dans la région devront être communautaires et devront impliquer plusieurs secteurs d’activités.

«Notre troisième point, c’est d’avoir un engagement communautaire. Si les partenaires ne travaillent pas ensemble, on ne réussira jamais à faire avancer ce dossier-là.»

Au nombre des mesures plus concrètes que les gens du Nord-Ouest veulent notamment mettre en place, il y a un travail qui doit être fait avec le réseau Vitalité afin de rencontrer de futurs professionnels de la santé qui auraient le potentiel de se retrouver au Nord-Ouest, selon Éric Marquis.

«On veut être en mesure de leur présenter notre région, ce que l’on a à leur offrir et les aider dans la recherche d’une maison, par exemple, ou comment trouver les écoles dans notre coin. Bref, tout le volet social.»

Du côté des soins de santé primaires, le maire d’Edmundston souhaite s’inspirer de ce qui est fait ailleurs dans la province ou au Canada afin d’améliorer l’accès à ceux-ci.

«On avait une clinique sans rendez-vous dans la région, mais, malheureusement, elle a fermé ses portes. Cependant, il y a des modèles qui existent ailleurs et qui permettraient d’offrir de meilleurs soins primaires aux patients.»

Dans l’ensemble, les élus semblent avoir été rassurés par l’intérêt de Vitalité dans le développement de projets communautaires.

«Ils nous ont dit à de nombreuses reprises qu’ils avaient besoin de travailler avec nos communautés. Je dois dire que l’on a eu les informations que l’on cherchait. C’est un bon départ.»

Le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, abonde dans le même sens que son homologue d’Edmundston.

«On perd des spécialistes à Grand-Sault, Edmundston, Saint-Quentin et dans l’ensemble de la province. On sait qu’il y a une pénurie et on veut sortir notre épingle du jeu. On avait des inquiétudes et on voulait mettre Vitalité au courant de ce qui se passe chez nous. Ils nous ont expliqué leur plan et ils misent beaucoup sur le recrutement alors je pense que ç’a été une rencontre rassurante.»