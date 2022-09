Les restes humains découverts à Saint-Jean sont ceux d’une femme

La force policière de Saint-Jean a indiqué que les restes humains repêchés mardi après-midi dans le secteur Long Wharf sont ceux d’une femme.

Une autopsie a été pratiquée mercredi sur la dépouille et a pu confirmer le sexe de la victime, sans toutefois permettre son identification formelle.

«Par le biais d’enquêtes, d’examens et de tests médico-légaux, les services des crimes majeurs, les services médico-légaux et le bureau du coroner poursuivent leurs efforts pour établir l’identité, y compris l’âge de la femme», a indiqué par voie de communiqué le sergent-chef Sean Rocca.

«La cause, la manière et l’heure de la mort sont en attente d’une enquête plus approfondie», a ajouté le porte-parole de la force policière de Saint-Jean.

Le corps policier a souligné qu’il n’y avait actuellement aucun cas actif de disparition impliquant une femme sur le territoire de la Ville de Saint-Jean.

«L’unité des crimes majeurs recueille des renseignements sur les cas de personnes disparues à l’extérieur de notre région», a affirmé Sean Rocca.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, la Force policière de Fredericton a confirmé avoir eu des discussions avec la police de Saint-Jean au sujet de la macabre découverte.

«Il n’y a pas d’informations pour l’instant qui laissent croire que la découverte à Saint-Jean pourrait être liée à la disparition d’Erin Brooks», a indiqué Heather Webb, porte-parole de la police.

La femme de 38 ans de Fredericton manque à l’appel depuis le 27 décembre 2021.

La présence des restes humains dans la baie de Fundy a été signalée mardi, peu après 14h00.

La police de Saint-Jean et le Service d’incendie de Saint-Jean ont aidé à récupérer les restes dans l’eau. L’Unité des crimes majeurs, le Service de l’identification judiciaire et le Bureau du coroner ont également été appelés sur les lieux pour enquêter.