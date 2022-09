Objectif largement dépassé pour la Fondation de l’Hôpital de Lamèque

La Fondation de l’Hôpital de Lamèque a amassé 425 922$ pour rénover l’Unité de médecine familiale, soit 60 922 $ de plus que l’objectif qu’elle s’était fixé.

La campagne de financement Grandir ensemble en santé a été lancée l’année dernière.

Elle s’est conclue mercredi lors d’une conférence de presse à l’Hôtel de ville de Lamèque dans laquelle le montant final a été annoncé et où les principaux donateurs ont été remerciés avec un certificat de reconnaissance.

L’objectif initial était de 300 000$. Quelque 65 000$ supplémentaires ont été ajoutés en février 2022 dans le but de bonifier le fonds de bourses de la Fondation, amenant l’objectif total de la campagne à 365 000$. Ce sont finalement 425 922$ qui ont été amassés.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la générosité de la communauté qui nous permet d’avoir un impact important sur l’ensemble des services et soins offerts à notre établissement. Que ce soit la contribution envers l’aménagement de l’Unité de médecine familiale ou encore l’investissement dans le perfectionnement du personnel, vous nous avez démontré encore une fois l’importance que vous accordez au développement des soins de santé chez nous», explique Norma Aubut, présidente du conseil d’administration.

Les rénovations à l’hôpital incluent une entrée avec portes automatiques, l’ajout de dix salles d’examen et de trois chaises dans le service de phlébotomie (prises de sang) et un nouveau bureau pour les gardiens de sécurité.

«Cette campagne apporte non seulement des améliorations à l’infrastructure et à l’offre des services à la population, mais il va également bonifier le fonds de bourse et le fonctionnement du personnel de première ligne. Ces améliorations d’envergure vont contribuer à offrir un meilleur accès aux soins de santé primaires à notre population», affirme la directrice des soins de santé primaires et représentante de l’établissement Shelley Robichaud, qui prenait la parole au nom du Réseau de santé Vitalité.

La valeur totale des travaux est d’environ 2 000 000$. Le réseau Vitalité financera la différence. La fin des travaux est prévue en mai 2023.

La conférence de presse était aussi l’occasion de rendre hommage à Marie-Jeanne Noël, une des grandes bénévoles de la Fondation et de la municipalité de Lamèque. Elle a notamment été pendant 10 ans présidente du Radiothon des roses, qui œuvre pour la lutte contre le cancer dans la région Chaleur et la Péninsule acadienne, ainsi que celle de l’activité caritative l’Étoile du Nord pendant 15 ans.

«Je n’étais pas toute seule dans ce travail là, a-t-elle déclaré. J’étais appuyé par beaucoup de gens, surtout des femmes. Aujourd’hui, j’ai décidé de laisser la place aux plus jeunes, qui ont plus d’idées et d’énergie. Je souhaite le plus grand succès à la Fondation à l’avenir.»