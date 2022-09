Odette Landry estime que son frère a besoin de soins de santé, pas d’un séjour en prison

La sœur d’un homme de Beresford qui est accusé d’être l’auteur d’un incendie criminel estime que son frère a été tout simplement été abandonné par le système et que l’absence de soins est principalement à l’origine de ses démêlés avec la justice.

Odette Landry n’en démord pas: son frère Maurice a besoin de soins de santé et non pas d’un séjour derrière les barreaux d’un pénitencier.

Âgé de 68 ans, Maurice Landry a été accusé en juillet dernier d’être à l’origine d’un incendie qui est survenu à Beresford le 12 mai 2022.

«Ça fait trois ans qu’il a complètement changé, il n’est plus le même homme. J’ai déjà dit à la police que sa place était à l’hôpital, qu’il avait besoin d’aide», a raconté Mme Landry dans un long et vibrant témoignage accordé à l’Acadie Nouvelle, en milieu de semaine.

Cette dernière a expliqué qu’un diagnostic de trouble bipolaire a été posé lors d’un récent séjour de son frère en prison.

«Dans ce cas, pourquoi on ne lui a pas offert des soins et des médicaments pour qu’il puisse se rétablir?», se demande la résidente de Beresford.

Maurice Landry, qui fait aussi face à une accusation d’avoir omis de se conformer à une ordonnance d’un tribunal, a déjà été reconnu coupable de quelques délits mineurs au cours des dernières années.

Le procès que doit subir prochainement son frère et les risques d’une longue peine d’incarcération s’il est reconnu coupable ont incité Odette Landry à lancer ce cri du cœur.

«Je me suis adressé à la Cour, à la police, à un groupe d’aînés et à la Commission des droits de la personne sans réussir à avoir de l’aide. J’ai l’impression que mon frère a été abandonné par le système.»

«S’il avait pu être soigné et recevoir l’aide d’un psychiatre, il ne serait pas rendu où il est actuellement», a ajouté Mme Landry.

Cette dernière a décrit son frère comme étant une bonne personne et quelqu’un qui s’est toujours tenu éloigné de l’alcool et des drogues.

Toujours selon elle, Maurice Landry est aujourd’hui sans domicile fixe et ne bénéficie d’aucune aide médicale ou de support psychosocial.

L’accusé dans cette affaire entend nier sa culpabilité jusqu’à la toute fin des procédures judiciaires entamées à son endroit.

Lors d’une audience qui s’est déroulée lundi en Cour provinciale à Bathurst, Maurice Landry a indiqué au tribunal qu’il entendait se défendre sans l’aide d’un avocat lors de son procès qui doit se dérouler au cours des prochaines semaines. Il risque une peine pouvant aller jusqu’à 14 années de prison.

Le chef de la police régionale BNPP, Roger Clavet – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Des règles de procédures clairement établies pour les policiers

C’est la police régionale BNPP (Beresford-Nigadoo-Petit-Rocher-Pointe-Verte) qui est à l’origine des accusations déposées à l’encontre de Maurice Landry.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le chef Roger Clavet a indiqué que son service de police possède certains outils lui permettant d’intervenir lorsque quelqu’un nécessite un suivi d’ordre médical ou de santé mentale.

«Lors d’une intervention, le policier aura à déterminer si la personne représente un danger pour elle-même ou pour les autres et si elle est en mesure de prendre soin d’elle. Dans certaines situations, la personne sera immédiatement transportée à l’hôpital», a indiqué le chef de police.

«Nous faisons aussi régulièrement appel à l’aide des services mobiles d’intervention en cas de crise qui peuvent épauler les policiers dans leurs interventions», a ajouté Roger Clavet.

Dans son rapport mensuel de juillet, la police régionale BNPP a signalé que 5 dossiers ouverts sur 151 étaient liés à des questions de santé mentale.

Le chef de police a tenu à souligner que les personnes en détresse transportées à l’hôpital demeurent en lieu sûr au centre hospitalier en présence des policiers et à l’écart des regards indiscrets et peuvent recevoir des soins du personnel dans des délais très raisonnables.

«Pour la police, la priorité sera toujours avant tout la sécurité et la santé de la personne concernée, les accusations viendront après s’il y a eu une infraction.»

«Il y a des services dans la région pour les gens qui ont besoin de soins en santé mentale ou de logement. Le travail des policiers comprend le rôle de guider les personnes vers ce genre de services», a affirmé le chef de police.