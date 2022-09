Santé: les libéraux soumettent leurs suggestions pour «arrêter l’hémorragie»

Les soins de santé sont en crise et l’heure est à la mobilisation générale. Jeudi, c’était au tour de l’opposition libérale de présenter une série de propositions pour rétablir un système mal en point.

Lors d’un point de presse, la nouvelle cheffe du Parti libéral du N.-B., Susan Holt, a exposé plusieurs pistes de solutions tirées de ses rencontres avec divers professionnels de la santé, associations et syndicats.

Elle souhaite par exemple voir le gouvernement accélérer la mise en place de centres de soins pluridisciplinaires, en donnant la priorité aux régions où les besoins en services de santé sont les plus importants et où la liste d’attente pour un prestataire de soins primaires est la plus longue.

«Il est important que ces centres soient dotés d’une équipe mixte de professionnels de la santé et qu’ils soient accessibles à la fois pendant la journée et après les heures de travail», mentionne Susan Holt, notant que les salles d’urgence sont devenues la solution de secours pour un trop grand nombre de personnes.

Autre idée: la création d’un programme ciblé d’allègement des frais de scolarité, axé sur les domaines où les besoins sont les plus criants. Mme Holt appelle à encourager davantage les jeunes à choisir la voie des soins de santé. Elle suggère aussi de collaborer avec les établissements, les collèges et les associations pour explorer les options de programmes accélérés ou de courte durée.

«Au début de l’année académique, le premier ministre et les membres de son équipe devraient faire le tour des collèges et des universités de la province pour leur remettre en main propre une lettre personnelle promettant un emploi permanent et à temps plein garanti à chaque étudiant inscrit à un programme de soins infirmiers lorsqu’il obtiendra son diplôme. Ce même engagement devrait être pris à l’égard de tous ceux qui étudient pour devenir ambulanciers paramédicaux, médecins, préposés aux services de soutien à la personne ou toute autre profession de la santé pour laquelle nous connaissons ou prévoyons une pénurie», dit-elle.

«Ils doivent savoir qu’on veut d’eux dans le système de santé du Nouveau-Brunswick, et ils doivent l’entendre de la bouche des dirigeants.»

Jeudi, la PDG de Vitalité Dre France Desrosiers a indiqué que 499 employés ont quitté le réseau en 2021-2022, sans compter les départs à la retraite. De ce nombre, 152 étaient des infirmières.

«C’est très inquiétant et cela reflète ce que nous avons entendu de la part d’infirmières et d’autres professionnels à travers la province, a réagi la cheffe libérale. Ils ne se sentent ni soutenus ni respectés.»

Davantage doit être fait en matière de rétention, ajoute-t-elle: les demandes de redéploiement de certains professionnels de la santé dans d’autres hôpitaux devraient être encouragées par une compensation supplémentaire.

«Le gouvernement a la capacité financière de le faire, comme il l’a démontré avec des excédents consécutifs et la disponibilité de fonds fédéraux destinés aux soins de santé», peut-on lire dans le document qui sera soumis à l’équipe de Blaine Higgs.

On propose aussi d’encourager le personnel infirmier à la retraite ou sur le point de l’être à servir de mentors aux jeunes infirmières et infirmiers qui commencent leur carrière et de créer un bureau de recrutement et de maintien en poste du personnel de la santé.

Susan Holt soumet enfin l’idée d’un fonds destiné à appuyer les communautés qui voudraient s’impliquer et tenter d’attirer des professionnels dans leur région. «Aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, il y a un vrai désir de faire partie de ce processus», constate-t-elle.

Mme Holt entend d’ailleurs défendre ces recommandations lors une rencontre à venir avec le premier ministre et le ministre de la Santé. «Nous voulons être une opposition constructive et collaborative à l’heure où notre système de santé est en crise», explique la politicienne, qui dit vouloir préférer les «idées tangibles» aux attaques en ces temps difficiles.