Soins médicaux en cas de viol: «On joue avec le feu», selon un député

Le Réseau de santé Vitalité disposait autrefois de 40 infirmières formées à examiner les victimes de viol, mais il n’y en a maintenant pas plus de 14 dans le nord de la province. Le député libéral Jean-Claude D’Amours estime que la régie «joue avec le feu».

Les dirigeants de Vitalité ont fait face à une multitude de questions en lien avec les soins aux victimes de viol au comité des comptes publics de l’Assemblée législative, jeudi.

Ces services se sont retrouvés dans l’actualité à la suite du refoul d’une victime de viol à l’Hôpital régional Dr. Everett Chalmers à Fredericton le mois dernier. Cet hôpital est géré par le Réseau de santé Horizon, qui comparaît au comité jeudi après-midi.

Selon la Dre France Desrosiers PDG du Réseau de santé Vitalité, le nombre d’infirmières examinatrices des cas d’agression sexuelle (SANE, pour Sexual Assault Nurse Examiner) a chuté de 40 à 14 au cours des dernières années.

Le réseau a perdu des infirmières formées à répondre aux agressions sexuelles à cause de départs à la retraite, de congés de maternité et de défis de formation pendant la pandémie.

La PDG veut rassurer la population: ces infirmières travaillent sur appel, et peuvent se déplacer pour répondre à différentes situations.

«Ce ne sont pas les patients qui se déplacent vers nos infirmières, mais les infirmières qui se déplacent vers nos patients. Elles couvrent un grand territoire, elles couvrent même parfois plus d’une zone. C’est ce qui fait qu’on est capables d’offrir un service 24/7 pour notre patientèle», dit la PDG.

Les 14 infirmières ne couvrent pas la région de Moncton. C’est le Réseau de santé Horizon qui offre le programme des infirmières examinatrices des cas d’agression sexuelle dans cette zone de santé.

Les infirmières SANE du Réseau de santé Vitalité couvrent plutôt les zones de santé 4, 5 et 6, soit le Madawaska et le Nord-Ouest, le Restigouche et la région de Bathurst et de la Péninsule acadienne.

Le député Jean-Claude D’Amours craint que des situations semblables à celle du réseau Horizon se produisent dans la régie francophone.

«Je trouve qu’à 14, quand on était à 40, on joue avec le feu, surtout avec des défis au niveau des ressources humaines», dit le député Jean-Claude D’Amours.

La Dre France Desrosiers reconnaît que la situation n’est pas idéale. Elle affirme aussi que le manque de ressources humaines pose de graves problèmes dans d’autres unités essentielles.

«On était déjà bien au courant des faits avant l’incident malheureux qui s’est produit la semaine dernière. Évidemment il y a des défis de ressources humaines partout, il y a d’autres unités qui sont en grand péril et qui sont des unités extrêmement importantes pour la survie des patients.»

La PDG affirme que le programme d’infirmières SANE fait partie des priorités de recrutement du réseau.