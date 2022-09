Une automobiliste emboutit un autobus scolaire à Bathurst

Une automobiliste qui circulait sur la rue Miramichi à Bathurst s’est vu remettre par les policiers un constat d’infraction après avoir percuté l’arrière d’un autobus scolaire qui se trouvait devant elle.

L’incident est survenu mercredi matin, peu après 7h30.

La conductrice qui était au volant n’a pas été blessée, tout comme les élèves qui prenaient place à bord de l’autobus.

Le véhicule de la dame a toutefois été lourdement endommagé. L’autobus scolaire a pour sa part subi peu de dégâts.

L’accident a tout de même nécessité la présence d’un autre autobus qui a transporté les élèves à leur école.

La conductrice a reçu un constat d’infraction au montant de 172.70$ en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.

Celle-ci stipule dans ce cas précis que le conducteur d’un véhicule ne doit pas suivre un autre véhicule de plus près qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire, compte dûment tenu de la vitesse des véhicules, de la densité et de la nature de la circulation sur la route ainsi que de l’état de la route.