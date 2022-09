Une entrepreneure du Madawaska finaliste dans un concours canadien

Vicki Wallace-Godbout fait partie d’un groupe de 21 finalistes dans le cadre des Prix canadiens de l’entrepreneuriat RBC 2022.

Présenté par Femmes d’influence – qui, au cours des 28 dernières années, est devenu l’un des plus importants organismes nord-américains à offrir des solutions visant l’égalité des sexes et l’avancement des femmes en milieu de travail – le concours vise à reconnaître, sur la scène nationale, «les entrepreneures canadiennes d’exception» dans une foule de domaines.

«Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC rendent hommage à des femmes propriétaires d’entreprise partout au Canada qui retiennent l’attention en raison de leur importante contribution à la vitalité des économies locale, canadienne ou mondiale. Les prix sont accordés à des femmes d’affaires et à des dirigeantes d’organisme sans but lucratif des trois grandes régions du Canada : l’Est, le Centre et l’Ouest», peut-on lire dans un communiqué.

Ce sera la 30e remise annuelle de ces prix qui aura lieu le 23 novembre prochain.

Les 21 finalistes se trouvent dans diverses catégories. Dans le cas de Mme Wallace-Godbout, elle représente l’est du Canada dans la catégorie Excellence, qui vise à souligner l’ensemble de l’œuvre d’une entrepreneure du pays depuis un bon nombre d’années.

Notons que plus de 10 000 candidatures ont été soumises. Les candidates devaient posséder un dossier de candidature étoffé. Les candidatures ont ensuite été évaluées par un jury composé de chefs d’entreprise réputés, et sont soumises à un processus de contrôle effectué par la firme KPMG.

La principale intéressée était évidemment surprise de recevoir un tel honneur, mais a dû garder le secret pendant quelques semaines avant l’annonce officielle.

«Je crois que ma nomination vient de ma banque à Edmundston, donc ç’a été une surprise de l’apprendre. Je ne pouvais pas croire que j’étais finaliste pour un prix comme celui-là, mais c’est vraiment un honneur.»

«Que je remporte le prix ou non, juste le fait d’avoir été reconnue sur la scène nationale, c’est quelque chose que je ne m’imaginais pas d’avoir un jour. J’étais contente de recevoir cette nouvelle-là.»

Mme Wallace-Godbout, qui est aussi membre de la Première Nation malécite du Madawaska, est copropriétaire de diverses entreprises se situant à Edmundston et à Moncton, dont le Truck Stop+.

Celle-ci n’a d’ailleurs pas voulu oublier l’appui de ses partenaires d’affaires, à commencer par son partenaire dans la vie comme en affaires, Marco Godbout.

«Toute entreprise doit son succès à l’ensemble de l’équipe et aux clients qui nous soutiennent.»

Selon elle, une telle nomination peut avoir des répercussions positives, notamment sur la place des femmes dans le domaine des affaires.

«C’est sûr qu’avoir une telle nomination ça affecte le développement économique en rendant le milieu des affaires plus attrayant pour les femmes. C’est important que l’on reconnaisse les femmes de tout le pays.»

«Pour moi, ça me donne une motivation de plus pour continuer dans le monde des affaires.»

Ce n’est donc qu’un début pour Vicki Wallace-Godbout qui confirme qu’elle et Marco Godbout continuent à travailler à la création de nouvelles entreprises.

«En tant qu’entrepreneure, il faut toujours innover et s’aventurer dans plein de choses.»