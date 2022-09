Volte-face de présidents de DSL dans le dossier de Chiasson-Savoy

Les citoyens de Chiasson-Savoy qui luttent pour intégrer la future entité de Shippagan viennent d’obtenir un appui inespéré: quatre présidents de DSL qui s’étaient jusqu’ici rangés derrière le maire de Lamèque viennent de faire volte-face.

Les présidents des DSL de Paroisse Sainte-Cécile, de Petite-Lamèque, de Cap-Bateau et de Coteau-Road ont expliqué leur revirement dans une lettre datée du 7 septembre adressée au ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain.

Une note au bas de la lettre indique que le président du DSL Coteau-Road, Lauren Caissie, étant absent, il a autorisé Claude (Ferron) du DSL de Petite-Lamèque à signer pour lui.

La lettre a aussi été remise au député local, Éric Mallet, au premier ministre Higgs, à la nouvelle cheffe de l’opposition, Susan Holt et à Kevin Arseneault, le critique du parti Vert sur la réforme municipale. Annette Comeau et Gastien Godin, du Comité de citoyens de Chiasson-Savoy, font aussi partie de la liste d’envoi.

Les quatre signataires ont soutenu qu’à l’époque où ils avaient appuyé Lamèque par lettre le 11 février, ils avaient cru erronément que les résidents de Chiasson-Savoy approuvaient le rattachement de leurs localités à l’entité 15 (Lamèque).

«Nous avons appris par la suite par les médias et par le Comité de citoyens de Chiasson-Savoie que ce ne fut pas le cas. La pétition signée par les 184 résidents, demandant de retourner dans le regroupement du Grand Shippagan nous a sincèrement très touché» ont écrit les quatre représentants de DSL.

Dénonçant des «manœuvres honteuses» de la part du gouvernement et se disant bouleversés par le fait que le Comité de citoyens de Chiasson-Savoie ait dû porter leur cause en cour, les quatre signataires ont annoncé au ministre Allain qu’ils rejettent la position exprimée le 11 février et qu’ils ne désiraient plus être «associé à votre décision ou à celle de votre gouvernement.»

L’un des cosignataires, Claude Ferron, le président du DSL Petite-Lamèque, a indiqué en entrevue qu’il avait d’abord pris connaissance de la situation en lisant l’Acadie Nouvelle et qu’après avoir consulté des documents obtenus grâce à la loi sur l’accès à l’information il en avait conclu qu’il «y avait anguille sous roche.»

«Par l’accès à l’information, on a découvert que des choses n’ont pas été faites légalement et on (les quatre présidents de DSL) n’accepte pas ça.»

Dans un communiqué de presse, Gastien Godin, le porte-parole du Comité de citoyens de Chiasson-Savoy, a dit accueillir «avec un grand bonheur» l’appui des quatre DSL. M. Godin a d’autre part indiqué que son groupe attendait la décision de la Cour, mais que dans l’intervalle «le ministre a toujours le pouvoir de changer sa décision ou de demander à sa lieutenante-gouverneure de le faire.»

Le 31 août, à Bathurst, la Cour du Banc de la Reine entendait un renvoi juridique, qui opposait M. Godin (le requérant) et la province du Nouveau-Brunswick (représentée par le ministre des Gouvernements locaux) le défendeur.