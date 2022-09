Caraquet prend la défense de l’environnement au sérieux

La ville de Caraquet se dote d’un nouveau plan environnemental.

Le conseil municipal de Caraquet a appuyé lors de sa réunion lundi dernier la mise en place du nouveau plan environnemental. Un comité a travaillé sur sa conception pendant un an.

La conseillère Florence Albert a dirigé le comité composé de 10 citoyens aux âges, origines et occupations variées. «J’ai essayé, parmi les dix personnes choisies, de représenter au mieux la population», a-t-elle affirmé.

Le groupe a été guidé sur le plan scientifique par l’institut de recherche en science appliquée Valores.

Florence Albert mentionne que les membres du comité ont pris leur rôle au sérieux. En effet, ils devaient tenir quatre réunions, mais se sont finalement rencontrés à dix reprises.

Le plan se penche sur quatre enjeux: la gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau, la gestion de l’air et la gestion des sols.

Chaque enjeu possède plusieurs objectifs spécifiques, ainsi que des actions à entreprendre et des moyens pour les réaliser.

Pour la gestion des matières résiduelles, les principaux objectifs sont l’amélioration de la gestion des déchets des particuliers et entreprises, l’amélioration des services de l’Écocentre ainsi que favoriser l’éco-responsabilité des événements grand public.

Pour la gestion de l’eau, la réduction de la consommation d’eau potable ainsi que l’amélioration et la préservation de la qualité de l’eau sur le territoire sont les buts à atteindre.

Concernant la gestion de l’air, le plan indique qu’il faut prioriser la quantification des émissions de GES à Caraquet, l’augmentation de leur captage ainsi que leur réduction avec celle de la pollution atmosphérique.

Pour la question de la gestion des sols, il faudra préserver et restaurer les terrains côtiers, lutter contre l’érosion côtière et s’adapter aux changements climatiques en plus préserver et mettre en valeur les sols ainsi que favoriser le respect de la biodiversité faunique et floristique.

Le plan indique aussi les partenaires potentiels et les budgets pour les différentes activités.

Un objectif commun pour chacun des enjeux est de sensibiliser les élèves dans les écoles sur l’importance des défis environnementaux de la municipalité. «Il faut miser sur nos jeunes. C’est eux qui ont plus de conscience par rapport à l’environnement. Ils ont un pouvoir et il faut jouer là-dessus.»

Mais le plan environnemental est surtout un outil de travail. «Il s’agit d’un guide de travail pour les citoyens, mais aussi pour la Ville. C’est toute la gestion de la municipalité qui y passe.»

Le document du plan environnemental est disponible à la consultation sur le site web de la municipalité.