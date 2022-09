Centralisation de services de santé dans le Nord: «Aucun scénario potentiel» écarté

La PDG de Vitalité, Dre France Desrosiers, a salué le courage d’élus qui posent des questions «difficiles» au sujet de l’offre de soins de santé dans le Nord. Elle croit notamment qu’il ne faut «repousser aucun scénario potentiel», y compris la centralisation de services de santé.

Le système de santé est appelé à changer, et il faudra envisager des solutions difficiles. C’est ce que Dre France Desrosiers a affirmé à des députés jeudi, lors d’une réunion du comité permanent des comptes publics.

«La question qu’il faut se poser, c’est quels services on priorise, quels services on va devoir maintenir pour assurer un service de qualité. Et si on ne peut pas tout maintenir, comment on peut l’offrir pour que ce soit sécuritaire et le plus pratique pour notre population.»

Elle s’adressait à la députée progressiste-conservatrice Sherry Wilson.

La députée de Moncton-Sud-Ouest lui a demandé si l’Hôpital régional de Campbellton serait suffisamment occupé même si les ressources humaines étaient disponibles pour garder cet hôpital ouvert sans interruption, compte tenu de la baisse de population dans la région.

«C’est vraiment une bonne question parce que ça adresse la raison principale pour laquelle on doit se préparer pour le futur», a dit Dre Desrosiers.

Elle a affirmé que cela lui rappelait la suggestion du maire de Caraquet, Bernard Thériault, de créer un «super-hôpital» à Bathurst, quitte à retirer des services spécialisés d’autres hôpitaux.

«On m’interpelle avec cela beaucoup depuis ce temps-là, on me demande ce que je pense de cela», a dit Mme Desrosiers.

Certains maires ont appuyé cette suggestion, d’autres ont manifesté leur désaccord. La PDG n’a pas précisé si elle préfère la suggestion du maire de Caraquet plutôt qu’une autre, mais elle l’a félicité.

«Ça prend de l’audace pour proposer tout haut ce que beaucoup de gens pensent dans leur tête, et pour proposer des solutions qui ne seront pas populaires», a dit la PDG.

Un journaliste lui a demandé si elle trouvait qu’il y avait trop d’hôpitaux dans le Nord, mais elle a esquivé la question. D’après elle, le système de santé ne s’est pas suffisamment adapté aux besoins de santé de la population.

«Notre système de santé est construit sur un ancien système ou des anciens besoins, où il y avait beaucoup de maladies aiguës et peu de maladies chroniques. Maintenant on est avec une population vieillissante qui présente beaucoup de maladies chroniques et on n’a pas redessiné le système en fonction de cela, ou du moins, on a besoin de le faire encore plus pour l’avenir.»

Elle estime que les gens ne devraient pas avoir peur de suggérer des idées de ce genre.

Pas de zone grise dans le Restigouche

Jean-Guy Levesque, maire d’Atholville, rejette l’idée de centraliser des services de santé. Il estime qu’il n’y a «pas de zone grise»: le Restigouche ne veut perdre aucun service.

«Il faut comprendre qu’ici à Campbellton, toute la grande région, incluant Kedgwick, fait partie de la population qui est desservie par l’Hôpital de Campbellton, mais également la réserve autochtone l’autre bord du pont (Listuguj) et la communauté de Pointe-à-la-Croix.»

Le maire affirme qu’il «applaudit» la volonté de la PDG de vouloir faire une mise à jour du système, mais il ne croit pas que la suggestion de centraliser des services soit la voie à prendre.

«Je peux comprendre qu’une PDG et un gouvernement ne veuillent éviter aucune option, mais quand on arrive dans le concret, je pense qu’on a les chiffres pour maintenir notre hôpital.»

«Nous ne sommes pas sur le point d’abandonner notre hôpital et nous ne sommes pas en faveur de centraliser quoi que ce soit», affirme pour sa part Brad Mann, président de la Commission de services régionaux du Restigouche et président du DSL d’Addington.

Au contraire, il affirme qu’une rencontre avec la direction de Vitalité la semaine dernière a permis de s’attaquer aux problèmes de recrutement de l’hôpital en faisant l’embauche d’une agente de recrutement, qui est entrée en poste lundi.

Un trajet trop long?

La chef libérale Susan Holt affirme qu’elle veut bien examiner «toutes les options» pour améliorer le système de santé.

Elle n’est toutefois pas très en faveur de l’idée du maire de Caraquet.

«Suggérer aux (gens) qu’on ferme encore d’autres services de santé, à ce moment-là, ça me fait peur», dit-elle.

Elle croit qu’il faut se demander s’il est raisonnable de demander à quelqu’un de voyager une ou deux heures pour obtenir certains services de santé.

«Si on avait un système de transport en commun abordable, disponible et fiable, ce serait peut-être une conversation différente.»

Le maire d’Edmundston, Éric Marquis, estime qu’il faut éviter d’allonger le trajet de personnes qui cherchent à obtenir des soins de santé.

Lors d’une rencontre récente entre les élus du Nord-Ouest et Vitalité, le maire affirme qu’il a appris que 31% de la population du Nord-Ouest voyage déjà plus de 100 km pour recevoir un service.

«Il faut s’assurer que les gens ont accès à des soins de qualité. Mais il faut quand même se poser la question suivante: Comment peut-on éviter de déménager ces services et avoir plus de gens qui voyagent plus de 100 km?»

L’utilisation de consultations virtuelles pourrait être une piste de solution, selon lui.