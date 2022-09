C’est la récolte au jardin communautaire de Cocagne

Cocagne savoure la récolte de son jardin communautaire samedi, dans le cadre d’un souper bénéfice. Pour les bénévoles, c’est comme le couronnement d’une année de dévouement.

La communauté de Cocagne répond très bien à l’appel pour cette dégustation annuelle puisqu’il y a quelques jours, il ne restait qu’une dizaine de billets en début de semaine sur 150.

Le repas servi, un bouilli acadien avec croustade aux pommes, sera composé de légumes qui ont fraîchement été cueillis jeudi matin dans le jardin communautaire, ainsi que de produits locaux.

Le premier souper bénéfice a eu lieu en 2015. «La première année, on commençait le jardin. On avait fait un souper spaghetti», se rappelle Yvan Picard, membre de l’équipe guide du jardin communautaire de Cocagne.

Lorsque le jardin a pris de l’ampleur et a commencé à fournir plus de légumes, les bénévoles ont ajouté le fruit de leur labeur au souper communautaire. «Ça fait un bon cinq ans qu’on fournit les légumes», indique l’intervenant.

Ils achètent le maïs de la ferme Michaud à Bouctouche et la viande de porc provient d’un marchand de viande de Saint-Antoine. «Tout est local quand même», précise Yvan Picard.

«On fait environ 1500 à 2000$ par année avec ça», dit-il au sujet de cette collecte de fonds pour le Jardin communautaire.

Mine de rien, il y a des dépenses rattachées à l’entretien d’un jardin. Entre autres, la toilette portative coûte environ 500$, l’assurance du terrain où se trouve le jardin communautaire qui appartient à un propriétaire privé. «Vu qu’on avait des activités communautaires, il fallait une assurance, informe Yvan Picard. Là, on a la Communauté rurale de Cocagne pour nous aider avec les coûts d’assurance pour le terrain.»

Ils ont également aménagé des petites bâtisses près du jardin, dont une remise et un cabanon. «L’année précédente, on s’est creusé un puits. On a un gros réservoir qui est surélevé de six pieds. Finalement, l’irrigation se fait par la gravité», ajoute le bénévole.

«On a un caveau communautaire situé tout près du Centre 50 où va se dérouler le souper, assure le porte-parole. L’objectif est de pouvoir conserver les aliments plus longtemps, parce qu’on a une entente avec le Vestiaire de Shediac, mais aussi en matière de mesure d’urgence.»

«L’objectif d’abord c’est une activité solidaire, une activité collective, affirme Yvan Picard en parlant du souper communautaire. Nos billets se vendent comme des petits pains chauds.»

Depuis trois ans, ils se limitent à 150 repas. «C’est une grosse famille ça là. C’est un tour de force, confie le porte-parole. Heureusement qu’on a un partenariat avec le Centre 50. Il y a une cuisine certifiée communautaire et c’est là que le repas est tenu.»

«Le but c’est de montrer ce que le jardin peut faire, d’abord à partir de la pousse. On a des bénévoles intergénérationnels aussi au souper. C’est une autre raison d’avoir une activité collective», ajoute le représentant de l’équipe-guide.

Une quarantaine de bénévoles seront en action samedi, en vue du souper communautaire qui sera servi entre 16h30 et 18h30. Les tâches varient de la cuisson aux services au comptoir, aux tables et à la préparation des aliments.

«Samedi matin à 8h30, on est une douzaine pour peler les carottes, les navets, préparer les haricots. Il y a des gens qui préparent la viande et il faut peler les pommes aussi. Les pommes nous sont données par la Ferme Goguen, qui est locale», détaille le porte–parole.

«La partie du jardin dont je te parle pour le souper est la partie collective. On a une entente avec toutes les cafétérias du Sud-Est disant qu’on fournit les légumes à l’École Blanche-Bourgeois. Le réseau de cafétérias paye le jardin communautaire. Nous on remet l’argent à l’école par après pour les enfants dans le besoin qui n’ont pas d’argent pour leur déjeuner ou dîner», explique Yvan Picard.

Le jardin communautaire de Cocagne est situé sur la route 535. «C’est sur la propriété d’Imelda Bourque, la mère à notre membre de l’Assemblée législative, Benoît Bourque», ajoute le bénévole.