Disparition d’Angela Breau: la GRC arpentera le secteur Elmwood

Les résidents du secteur Elmwood à Moncton peuvent s’attendre à une présence policière accrue samedi, alors que la GRC, des Services de police spécialisés et des équipes locales de recherche et de sauvetage au sol poursuivent leurs recherches pour retrouver Angela Breau.

La police a reçu de nouveaux renseignements selon lesquels Mme Breau a été vue pour la dernière fois le 6 août 2022, peu avant 14h, dans une résidence de la promenade Elmwood. La police demande à toute entreprise ou à toute personne qui habite dans le secteur et qui pourrait avoir des images vidéo de surveillance de communiquer avec elle.

La police demande également aux résidents d’inspecter leur propriété à la recherche d’indices de la femme disparue ou de quoi que ce soit qui leur semble inhabituel.

Angela Breau, âgée de 66 ans, mesure environ cinq pieds neuf pouces (175 centimètres) et pèse environ 160 livres (73 kilogrammes) avec une corpulence moyenne. Elle a les cheveux foncés courts et les yeux bruns. Ses dents du haut sont manquantes. Elle a été vue pour la dernière fois portant un haut de couleur vive, des espadrilles bleu clair et un sac à main beige.